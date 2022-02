Peaminister: tähtajalised lepingud hoiaks ametnikud trimmis

"Mina olen seda meelt, et veerev kivi ei sammaldu. Selline rotatsioon oleks teretulnud, see soodustaks ka tippjuhtide järelkasvu. Selline tähtajaliste lepingute teema aitab tagada avalikus teenistuses mobiilsuse ja rotatsiooni erinevate ametikohtade vahel. Mõnes mõttes see hoiab ka ametnikke n-ö trimmis, kui iga viie aasta tagant atesteeritakse, kas võiks sellele ametikohale vastata. Nii et mina olen selles suhtes toetav. Ma arvan, et see on hea mõte," ütles Kallas riigikogu infotunnis vastuses Peeter Ernitsa arupärimisele.

ERR-i portaal avalikustas hiljuti, et riigisekretär Taimar Peterkop tegi ettepaneku laiendada oluliselt nende riigiametnike ringi, kelle praegused tähtajatud töölepingud saaks muuta tähtajalisteks. Ettepanek puudutab sisuliselt kõikide ministeeriumide ja riigiasutuste keskastme juhte.

Hetkel töötab ministeeriumides 217 keskastmejuhti, kelle keskmine staaž samal ametikohal on 4,5 aastat. 66 keskastmejuhti (30 protsenti) on ühel ametikohal töötanud üle viie aasta, neist 28 teenistujat (12 protsenti) üle kümne aasta.

Ametites, inspektsioonides ja muudes valitsusasutustes on teenistuses 578 keskastmejuhti, kelle keskmine staaž samal ametikohal on 4,2 aastat. 208 keskastmejuhti (36 protsenti) on ühel ametikohal töötanud üle viie aasta, 38 (seitse protsenti) neist üle kümne aasta.

Lisaks on valitsusasutustes peadirektorite asetäitjatena teenistuses 43 inimest, kelle keskmine staaž samal ametikohal on 4,1 aastat. 12 asetäitjat (28 protsenti) on ühel ametikohal töötanud üle viie aasta, neist seitse (28 protsenti) on ühel ametikohal töötanud üle 10 aasta.