Läti peaminister viitas poodides koroonapassi nõude kaotamisele

"Poodides on kindlaks määratud maskide kandmine kui ka lubatud pindala ühe inimese kohta. Seega kui sellised piirangud juba kehtivad, siis minu hinnangul oleks võimalik kaupluste sisenemisel loobuda koroonapassi küsimise nõudest," ütles Karinš.

Lätis levib endiselt kiiresti koroonaviiruse omikroni variant. Siiski plaanib riik teiste Euroopa riikide eeskujul järk-järgult koroonapiiranguid leevendada.

Lätis lõpeb pandeemiast tingitud eriolukord 28. veebruaril. Karinš avaldas lootust, et osa piirangutest kaob juba enne eriolukorra lõppu.

"Sünged prognoosid pole täitunud. Küsimus on nüüd selles, kas kõik piirangud põhinevad varasematel prognoosidel. Kui näeme, et olukord muutub, siis on loogiline, et reeglid peavad muutuma," ütles Karinš.

"Kui rahvas kannab eeskujulikult maske, siis võib vajadus koroonapassi järele olla ammendanud," lisas Karinš.

Karinš kohtus kolmapäeval ka president Egils Levitsiga, kes märkis samuti, et piiranguid tuleb varsti leevendada.