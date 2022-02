Hiina peatas Leedu veiseliha impordi

Hiina tolliamet teatas, et peatab kolmapäevast Leedust pärit veiseliha impordi, jättes nimetamata, mis on selle otsuse põhjus.

Tavaliselt peatab tolliamet lihaimpordi siis, kui eksportiv riik on teada andnud mõnest loomade haiguspuhangust. Leedust ei ole aga selliseid teateid viimasel ajal tulnud, kirjutab Reuters.

Hiina on maailma suurim veiseliha importija, kuid Leedu osakaal selles on üliväike – 2020. aastal jäi see alla 2000 tonni.

Kahe riigi suhted aga halvenesid pärast seda kui Leedu lubas Vilniuses avada Taiwani esinduse, samal ajal kui Hiina peab saareriiki enda osaks. Seejärel hakkas Hiina pidurdama kaubavahetust Leeduga, mispeale pöördus Euroopa Liit Maailma kaubandusorganisatsiooni (WTO) poole. Bloki kaebust toetasid USA ja Austraalia ning esmaspäeval teatas nendega liitumisest Suurbritannia.

Euroopa Komisjoni teatel vähenes Leedu eksport Hiina detsembris 91%, võrreldes 2020. aasta detsembriga.

Taiwani välisministeerium mõistis hukka Hiina otsuse peatada Leedu veiseliha import ning nimetas sellist käitumist kiusamiseks ja katseks mõjutada Leedu välispolitiikat.

"Seisame kindlalt Leedu kõrval," ütles ministeeriumi kõneisik Joanne Ou ajakirjanikele.

Taiwan on Hiina mõju vähendamiseks suurendanud toidu importi Leedust. Hiljuti saabus Taiwanile 1200 pudelit rummi, mis müüdi välja vähem kui tunniga.