Sotsiaalkindlustusamet: pensioni kojukannet ootab veel 200 inimest

Sotsiaalkindlustusameti andmetel viibib veel 200 inimese pensioni kojukanne, kuid veebruari pensionirahast inimesed ilma ei jää. Amet püüab üles leida ka need pensionärid, kellega kontakti pole saadud.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Indrek Holst kinnitab, et pensionite ja toetuste kojukanne jätkub ka pärast 12. veebruari ehk siis senikaua, kuni pensioniraha on käes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kindlasti seda muret mingil juhul ei ole, et inimesed jääksid oma rahast ilma. Meie siinjuures lihtsalt vabandame, et siin on tekkinud kanne viivitusega," ütles Holst.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on sotsiaalkindlustusamet kinnitanud, et enamus inimesi saavad pensioni kätte päevase hilinemisega, mõningatel juhtudel kahepäevase hilinemisega. "Ma loodan, et ma võin sotsiaalkindlustusameti sõnu uskuda," sõnas minister.

Kokku on neid inimesi, kellele pension või toetus koju tuuakse, alla 5000. Seoses sellega, et Omniva asemel hakkas nüüd raha koju toimetama Hansab, tekkis viivitus umbes 500 inimese pensioni koju viimisel. Neljapäeva õhtuse seisuga tuleb uuesti proovida kohale viia 200 inimese pension.

"Need on need inimesed, kellele teenus jõuab suure tõenäosusega kohale viivitusega. ja selle nimel Hansab teebki tööd. Kui ta ei saa esimest korda kätte, siis ta täiendab kontakte ja selle kaudu leitakse inimene üles suure tõenäosusega," rääkis Indrek Holst.

Neid inimesi, keda aga veel leitud ei ole, on 60. Nende inimeste otsimisega tegeleb nüüd edasi Sotsiaalkindlustusamet.

Minister Riisalo soovitas inimestel kontrollida üle, kas elukoha andmed ja viibimise andmed on korrektsed, et riik teiega saaks ühendust võtta-

Kui kojukanne on tehtud ja inimestel raha käes, siis soovib sotsiaalkindlustusamet arutada koos Hansabiga veel kord läbi tekkinud probleemid, et märtsis taoline olukord ei koduks.