Auke on palju: talv on mõjunud laastavalt teekatetele

Soojemad ilmad ja lumetõrjebrigaadid on viinud sõiduteedelt lume ja jää ning sealt alt on välja tulnud igakevadine mure ehk kõiksugu külmakahjud, sealhulgas löökaugud. Tänavu on löökauke tavapärasest rohkem, öeldi transpordiametist.

Igekevadine sõidukijuhtide nuhtlus, löökaugud tekivad talve jooksul rohkem siis, kui temperatuur pendeldab sagedasti pluss- ja miinuskraadide vahel. Tänavune talv on teekatteid korralikult lõhkunud, ütles ERR-ile riigiteede eest vastutava transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Janar Tükk.

"Me oleme ka täheldanud seda, et käesolev talv on mõjunud väga laastavalt meie teekatetele," ütles Tükk.

Tüki sõnul jälgivad ameti töötajad koos lepingupartneritega iga päev teekatete olukorda ja fikseerivad tekkinud löökauke. "Sellele järgneb löökaukude tähistamine ehk liiklejate hoiatamine ning esimesel võimalusel kohtparanduste tegemine," ütles ta.

Löökauke parandatakse Tüki sõnul jooksvalt, suurem külmakahjude likvideerimine algab kevadel, kui ilmad muutuvad soojemaks.

Kui palju aasta peale konkreetselt löökaukude parandamiseks kulub, transpordiametis arvestust ei peeta. Küll tehakse seda kõigi teedel tekkinud külmakahjude likvideerimise kohta. "Üldiselt kulub nende peale aastas ligikaudu viis miljonit eurot," ütles Tükk.

Svet: Talliinnas olukord erakordne pole

Tallinn võitleb veel lume ja jääga ning kevade peale väga veel ei mõelda, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Seni pole märgatud, et löökauke tavapärasest enam oleks.

"Hetkel ei ole veel selget põhjust väita, et tänavu oleks linnateedel löökauke eelmiste aastatega võrreldes rohkem. Võrdluseks: käesoleval talvel on remonditud 2700 ruutmeetrit teekatet, eelmisel talveperioodil 7000 ruutmeetrit, 2019/2020. aasta talveperioodil 14 000 ruutmeetrit," ütles Svet.

Sveti hinnangul saab olema see aasta eelmisega võrreldav. "Lõplikke järeldusi saab teha alles kevade keskel, kui jää ja lumi on lõpuks läinud ja hooldustööd teostatud," lisas ta.

Tallinna lepingupartner teeb avariiohtlike löökaukude remonttöid igapäevaselt kolme brigaadiga. Jaanuaris kulus löökaukude parandamiseks 160 000 eurot, ilmselt talve lõpuks suureneb see vähemalt kaks korda, ütles Svet.

Kuivõrd talveperioodil on võimalik teid remontida ainult kohapeal tehtava mustseguga, likvideeritakse kuni kevade saabumiseni eeskätt suurematel ja ühistranspordi marsruutidega seotud tänavatel asuvad sügavad ja avariiohtlikud löökaugud, lisas abilinnapea.

Suvist asfaltbetoonsegu tootva asfalditehase saab käivitada siis, kui ööpäevane keskmine temperatuur tõuseb pluss viie kraadini, misjärel alustatakse suuremahuliste hooldusremonttöödega. "Suur osa kohti, mida parandatakse kiirkorras talveseguga kevad-suvise perioodi jooksul tehakse uuesti tavalise asfaldiga," lausus Svet.

Põhjused: kõikuv temperatuur, naastrehvid, raskeveokid

Olulist osa sellest, kui katkised on teed, mis kevadel lume ja jää alt välja sulavad, mängib talvine ilm, täpsemalt temperatuuri kõikumine. Sagedasti plussi ja miinuse vahel kõikuv temperatuur lagundab katteid, ütles Tükk.

"Teedel esineb alati pragusid, kust vesi pääseb plusskraadidega katte alla muldkehasse voolama või jääb pragudesse püsima. Külmakraadide tekkel see külmub ja paisub. Külmunud pind omakorda kergitab või lihtsalt lõhub paisumisel katet ja nii iga kord, kui temperatuur nullist ühele või teisele poole kõigub," rääkis Tükk.

Svet tõi peamiste põhjustena välja aga hoopis naastrehvid ja raskeveokid.

"Löökaugud tekivad üldjuhul kas teekatete kulumisest naastrehvide kasutamise tagajärjel või tee materjalide omaduste muutumisest ajas. Samuti on põhjuseks raskeveokite liikluse tagajärjel toimuvad muutused teekonstruktsioonis. Protsesse kiirendab märg teekate ning sulamis- ja külmumistsüklite vaheldumine," rääkis Svet.

Abilinnapea sõnul on veebruari ilm olnud teekatetele kõige kahjulikum. "Just praegused ilmad, mil temperatuur keerleb null kraadi juures, on teekattele kõige kahjulikumad," ütles ta.

Tallinnas võib igaüks löökaukudest teada anda näiteks mupo lühinumbril 14410.

Löökauguks peetakse üle 20 sentimeetri läbimõõduga ja üle viie sentimeetri sügavusega asfaldiauke ning neid tuleb tähistada liiklusmärgiga.