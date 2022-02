Kadai: koroonapass ei ole enam põhjendatud riigisiseselt ega ka rahvusvaheliselt

Kadai ütles, et selgeid ja arusaadavaid põhjendusi koroonapassi kasutamiseks enam ei ole.

"Need tõendid ei näita inimese nakkusohutust, see on fakt. Omikroni viirusega see olukord oluliselt muutus. Kui me tahame nakkusohutust näitavat tõendit, siis me peame kogu tõendi väljastamise tingimused absoluutselt üle vaatama," rääkis Kadai.

"Kui me võtame, et ikkagi see põhjendus on see, et tõendi omanikul on väiksem tõenäosus raskeks haigusvormiks ja haiglaravile sattumiseks ja kellel tõendit ei ole, siis hoida neid kohvikutest, teatritest ja teistest kohtadest eemal, et nad ei nakatuks ja ei satuks raske haigusvormiga haiglaravile. Siis me peaksime mõtlema selle peale, et kui palju neid inimesi on, kes on ilma tõendita ja mis muutuks juhul kui seda nõuet ei oleks. Ehk kui palju selliseid inimesi tuleks kohvikutesse ja muudesse kohtadesse, kus täna tõendit nõutakse ja mis oleks selle tagajärg? Mina neid arvutusi teinud ei ole, aga hinnanguliselt võiks öelda, et tõenäoliselt see muutus ei pruugi olla oluline," arutles Kadai.

Kadai sõnul on raske haigusvormiga haiglaravile sattumise riskid kõige suuremad vanematel ja krooniliste haigustega inimestel, kes aga tõenäoliselt kohvikus väga tihti ei käi.

Rääkides koroonapassi rahvusvahelisest kasutamist, ütles Kadai, et praegu on kõikides Euroopa Liidu riikides koroonaviiruse levik nii ulatuslik ja intensiivne, et koroonaviiruse puhul ei ole mõtet rääkida selle riiki sisse toomisest või oma riigist teise riiki viimisest.

"See haigus ei ole import- või eksporthaigus, mille puhul on mõistlik kasutada nii-öelda ohukoldesse minekul vaktsineerimise sertifikaati või sealt tulekul testimist. See haigus on igas riigis," rääkis Kadai.

Reisimise nakkusohutumaks tegemiseks soovitas Kadai näiteks kanda maski.

"Tegelikult sellel tõendil täna ei ole loogilist ja sisulist põhjendust," rõhutas Kadai.

Valitsus jõudis kuu alguses kokkuleppele, et kui 17. veebruari seisuga on eelneva 10 päeva jooksul haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise Covid-19 patsiendi päevas, lõpetab valitsus alates 21. veebruarist Covid-tõendi nõude.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles aga sel neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et kuivõrd sümptomaatiliste haiglaravi vajavate Covid-haigete arv on väga suur, ei ole võimalik 21. veebruarist koroonapassi nõuet lõpetada.