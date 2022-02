Biden Putinile: sissetung Ukrainasse toob läänelt kindla vastuse

USA president Joe Biden ütles telefonikõnes Venemaa riigipea Vladimir Putiniga, et Venemaa sissetung Ukrainasse toob kaasa otsustava ja kindla vastuse lääneriikidelt, ühtlasi nõrgendab see Venemaa positsiooni maailmas.

Kaks riigipead vestlesid laupäeval telefonitsi umbes tund aega, edastas Reuters. Päev varem oli Washington koos liitlastega hoiatanud, et Ukraina piiri lähistele vägesid koondanud Venemaa võib iga hetk rünnata. Üks Bideni administratsiooni ametnikke ütles, et telefonikõne oli professionaalne ja oluline, ent mingit märkimisväärset muutust sellest ei sündinud.

Valge Maja teatel ütles Biden Putinile veel, et USA on valmis diplomaatiaks ja "muudeks stsenaariumiteks". Bideni administratsiooni ametniku sõnul ei selgunud telefonikõnest siiski, kas Putin on valmis diplomaatilisi samme astuma.

Laupäeval kõnelesid omavahel ka Venemaa välisminister Sergei Lavrov ja USA välisminister Antony Blinken, samuti rääkisid omavahel kahe riigi kaitseministrid. Blinkeni sõnul jäävad USA ja Venemaa diplomaatilised kanalid avatuks, kuid pingete leevendamiseks peaks Venemaa kiiresti vähendama oma vägede hulka Ukraina piiri ääres.