"Olukorrast riigis": kõrgele praamipileti hinnale ei ole õigustust

Ajakirjanikud Indrek Lepik ja Hindrek Riikoja arutasid Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" parvlaeva pileti hinnatõusu üle ja leidsid, et see võiks jääda siiski lennupiletist odavamaks.

Majandusminister Taavi Aas (KE) räägib sellest, kuidas ilma praamipileti hinnatõusuta ei ole võimalik ja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (RE) ütleb, et selleks ei ole mitte mingisugust põhjust, sest praamiettevõte on väga heas majanduslikus seisus, väga korraliku kasumlikkusega. Mul on keeruline uskuda, et Keit Pentus-Rosimannus muretseb väga selle pärast, kuidas inimesed hakkama saavad, aga antud hetkel tema argumendid on loogilised," ütles Riikoja.

Riikoja märkis, et TS Laevade väga häid majandustulemusi vaadates on keeruline mõista, miks on vaja praamipileti hinda Eestis tõsta. "Seda ei ole küll suutnud, ei Taavi Aas ega keegi teine selgitada," sõnas Riikoja.

Riikoja rõhutas, et parvlaevade teenuse puhul on sisuliselt tegemist maantee pikendusega, mis on ülioluline teenus, mis on Soomes tihti tasuta.

Indrek Lepik nõustus riikoja käsitlusega. "Jah, sest küsimus ei ole ju selles, et kui kohalikele jääb see ka odavamaks, tänu dotatsioonile ja ainult turistidele läheb kallimaks, siis ega see ei muuda mitte midagi. Neidsamu turiste, niisama kaubavedajaid ja kõiki teisi ongi ju nendel saartel tarvis, kui me räägime siin eeskätt Saaremaast ja Hiiumaast. Selles mõttes see argumentatsioon niikuinii ei päde," lausus Lepik.

"Aga laiemalt. Kui me peame nüüd seda praamipileti hinda juba nii väga tõstma, siis sama hästi võiks ju rääkida, et mida me siis seda riigiettevõtet nuumame, ehitame siis juba selle silla, kui enam vahet ei ole või kui me räägime lihtsalt mingitest turutingimustest," lisas Lepik.

Lepik tõdes, et majandusministri argumentatsioon on nii kehv, et ta ei suuda hinnatõusu vajalikkust ära põhjendada. Lepiku sõnul tuleks küsida, mis on praamiliikluse regionaalpoliitiline tähtsus Eesti jaoks.

Riikoja sõnul ei mõista ta, miks ülevedu mandri ja suursaarte vahel peab tegema nii uhke ja luksuslik praam. Tema hinnangul on pood ja kohvik parvlaevas üleliigne. "Miks peab see olema? Sellised uhked laevad ju tõstavad selle sõidu ja üleveo hinda," ütles Riikoja.

Riikoja kordas taas mõtet, et tegemist on maantee pikendusega. "Seda, et mingisugust raha küsitakse maantee pikenduse eest, see on õige. Aga olukord, kus Saaremaale sõiduks edasi-tagasi, auto pluss kolm-neli inimest peavad maksma 50-60 eurot, on absurdne. Miks peab praamisõit olema kallim kui lennata lennukiga perekonnal Maltale, Itaaliasse või kuhu iganes? See on jabur, see on seletamatu ja eriti veel selliste majandustulemustega ettevõtte puhul. Sellele ei ole õigustust," lõpetas Riikoja.