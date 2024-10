Madis Kallas: praamiühendus pole ühistransport, vaid maanteepikendus

Aastaid on vaieldud selle üle, kuidas peaks olema hinnastatud suursaarte vaheline parvlaevaühendus. Need arutelud on aeg-ajalt vaibunud, aga ei ole tegelikult kuhugi kadunud ka tänasel päeval.

Saaremaal sündinud ja üles kasvanud Saaremaa elanikuna esitan mõned punktid, mille üle võiksime mõelda, enne kui jälle praamipiletite hindade tõstmisest rääkima hakkame.

Esiteks

Eestis on 15 maakonda, millest kaks asuvad tervikuna saartel, need on Hiiu ja Saare maakond. Igast Eesti maakonnakeskusest peaks saama pealinna ja pealinnast igasse maakonnakeskusesse ilma piiranguteta. Praegu see nii ei ole. Kahte maakonda sissepääsuks ja väljapääsuks peab selle eest eraldi maksma.

Teiseks

On üldteada, et ühistransport on alternatiiv isiklikule transpordile ja mida rohkem on võimalik seda kasutada, seda parem on see nii keskkonnale kui ka üldsusele laiemalt. Suursaartele pääsuks ei ole alternatiive ja ainus võimalus on riigi korraldatud parvlaevaühendus. Väikesaarte elanikel on tõesti sageli olemas ka isiklik paat või laev, aga suursaarte vahel ei oleks nende kasutamine mõeldav.

Seega peaksime lõpetama suursaarte praamiühenduse käsitlemise ühistranspordina koos busside, rongide ja lennukitega. Tegemist peab olema eraldi käsitlusega.

Kolmandaks

Sageli on pakutud lahendusena välja, et kohalikele ehk saarte elanikele oleks pilet odavam ja külastajatele kallim. Selle arutelu vildakuse on mõned aastad tagasi võtnud hästi kokku ajakirjanik Indrek Lepik: "küsimus ei ole ju selles, et kui kohalikele jääb see ka odavamaks, tänu dotatsioonile ja ainult turistidele läheb kallimaks, siis ega see ei muuda mitte midagi. Neidsamu turiste, niisama kaubavedajaid ja kõiki teisi ongi ju nendel saartel tarvis, kui me räägime siin eeskätt Saaremaast ja Hiiumaast. Selles mõttes see argumentatsioon niikuinii ei päde."

Neljandaks

Saartel on elu kallim juba praegu ja ebavõrdsuse teiste maakondadega üksnes kasvaks. Toon mõned näited.

Kui neli täiskasvanut soovivad ühe autoga minna nädalavahetuseks Saaremaale, peavad nad võrreldes mandril asuvate maakondade külastamisega täiendavalt maksma 63,20 eurot. Ja kui tekib soov tellida kaupa koju Eesti suurimast sisustuspoest, siis tuleb kõige rohkem maksta transpordi eest Hiiumaa ja Saaremaa klientidel. Lisaks maksab saarlane alati n-ö peale ka sellistele eluliselt vajalikele teenustele, nagu haridus ja tervishoid. Taolisi näiteid on veel ja veel.

Kokkuvõtteks

Mõistan, et tasuta maanteepikendusena, mis see küll tegelikult olema peaks, me Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liini niipea ei näe. Vähim, mida me soovida saame on see, et vähemalt ei tõstetaks praegust hinnataset ega tehtaks sel moel elu kahes maakonnas veel kallimaks ning ebavõrdsemaks.

Nii nagu Tallinna-Valga, Tallinna-Tartu või Tallinna-Narva maantee ei ole rahastatavad ühistranspordi rea alt, nii ei tohiks seda olla ka Tallinna-Kuressaare või Tallinna-Kärdla "maantee".

Ma ei muretse hindade pärast niivõrd isegi lähiaasta vaates, vaid ühel hetkel tulevad uued otsustajad ja kõik ei pruugi saari ning sealseid eripärasid enam nii näha. Seda eriti ajal, mil meie keskel on palju inimesi, kelle jaoks on praamid lihtsalt osa suures puudujäägis olevast ühistranspordist, mida praamiühendus suursaartega olemuslikult kohe kindlasti ei ole.