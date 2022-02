Uurimine: Clintoni meeskond maksis Trumpi serveritesse tungimise eest

Eriprokurör John Durhami teatel maksid Hillary Clintoni presidendikampaania advokaadid tehnoloogiafirmale, mille käigus tungis firma Trump Toweri ja hiljem Valge Maja serveritesse, eesmärgiga luua narratiiv, et Donald Trumpil on sidemed Venemaaga.

Durham esitas 11. veebruaril avalduse, mis keskendus võimalikule huvide konfliktile, mis on seotud Clintoni endise kampaaniaadvokaadi Michael Sussmaniga. Teda süüdistatakse föderaalagendile valeütluse andmises. Sussman oma süüd ei tunnista.

Sussmani vastu esitatud süüdistuse kohaselt ütles ta 2016. aasta septembris FBI peajuristile James Bakerile, et ta ei tööta ühegi kliendi jaoks. Siis ta esitas väidetavad andmed, mis viitasid varjatud suhtluskanalile Trumpi organisatsiooni ja Kremliga seotud Alfa panga vahel.

Durhami avaldus paljastab nüüd, et Sussman esitas süüdistuse kahe konkreetse kliendi nimel. Need kliendid olid USA-s baseeruv tehnoloogiafirma ja Clintoni kampaaniameeskond.

"Sussmanni arveldusandmed peegeldavad, et ta esitas Clintoni kampaaniameeskonnale korduvalt arveid, mis olid seotud tema tööga süüdistuse esitamisel," teatas Durham avalduses.

Avaldusest selgus, et Sussmann ja tehnoloogiafirma juht olid suhelnud advokaadiga, kes töötas Clintoni kampaaniameeskonnas nõunikuna. Allikad ütlesid telekanalile Fox News, et see advokaat oli Marc Elias.

Durhami avaldus paljastab, et 2016. aasta juulis töötas tehnoloogiajuht koos Sussmanniga Clintoni kampaania heaks, et kokku koguda väidetavad Trumpi Venemaa sidemed.

"Tehnoloogiafirma kutsus appi ka ühe ülikooli teadlased. Firma andis neile teadlastele ülesandeks uurida andmeid, et luua järeldus ja narratiiv, mis seostas presidendikandidaat Trumpi Venemaaga," teatas Durham.

Durhami sõnul teeb uurimine ka kindlaks, et tehnoloogiafirma uuris ka Trump Toweri ja hiljem Valge Maja internetiliiklust.

Trump reageeris laupäeval Durhami avaldusele jõuliselt. "Durhami avaldus annab vaieldamatult tõendeid selle kohta, et minu kampaaniat ja presidentuuri luurasid Hillary Clintoni kampaaniameeskonna poolt palgatud töötajad, kes püüdsid luua täielikult väljamõeldud sidet Venemaaga," ütles Trump.

"See on skandaal, mis on ulatuselt palju suurem kui Watergate, need kes olid selle operatsiooniga seotud, tuleks võtta vastutusele," lisas Trump.

Durhami uurimine algas 2019. aastal. Selle eesmärk on läbi vaadata õiguskaitseametnike otsused, kus uuriti Trumpi ja tema kampaania meeskonna sidemeid Venemaaga.