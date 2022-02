Nakatumine on langenud kõigis vanusegruppides, kuid tipp pole ületatud

Kuigi arvude järgi vähenes eelmisel nädalal koroonaviirusega nakatumine pea kõigis vanuserühmades, ei tähenda see, et nakatumistipp on ületatud. Kuna riik vähendas PCR-testimist ja kõigist positiivsetest kiirtestidest ei pruugita teada anda, on nakatumiskõvera tegelik liikumine teadmata.

Koroonaviiruse leviku prognoose koostava professor Krista Fischeri eelmise nädala ülevaatest nähtub, et varasema nädalaga võrreldes on nakatumus langenud kõigis vanusegruppides, välja arvatud vanemate kui 80-aastaste seas. Enim vähenes nakatumine kuni 19-aastaste hulgas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarsti Peep Talvingu sõnul tuleb põhjuseid otsida riigi suunamuutusest, millega vähendati PCR-testimist.

"Me teeme vähem PCR-teste ja laste hulgas kõik antigeeni testid ei lähe kaugeltki ju TEHIK-usse ehk me näeme teatud jäämäe osa, aga me teist jäämäe osa ei näe ja need on need antigeeni testid, mida kõikjal tehakse," rääkis Talving.

"Mina isiklikult arvan, et me näeme ainult osa andmetest ja tegelikult haiglaravi vajadus tuleb alati väikese nihkega. See nihe hakkab praegu tekkima ja me hakkame nägema suuremat haiglaravi vajadust," lisas ta.

Temaga nõustus Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov, kes ütleb samuti, et PCR-testi nõude kaotamise tõttu võib statistika olla petlik ning vaatama peaks pigem haiglaravil patsientide arvu. See on kasvutrendis. Esmaspäeva hommiku seisuga on haiglates 525 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Raskeloomulise koroona tõttu on haiglaravil 313 patsienti. Intensiivravil on 25, neist juhitaval hingamisel 14 patsienti.

"Nüüd me näeme, et hakkas tõusma ka juhitaval ventilatsioonil olevate patsientide arv, mis omakorda ütleb seda, et ega see haigus kerge ikkagi ei ole," sõnas Popov.

Nakatumiskordaja R langes Fischeri arvutuste kohaselt nädalavahetuse alguseks alla ühe. Talving ütles, et tegelikkuses on nakatumiskordaja ikkagi üle ühe.

Kuigi praegu on palju teadmatust, on PCR-testid siiski tema arvates mingil määral oma elu ära elanud.

"Eriti, kui see nakkus on niivõrd lai. Igal pool - kodudes, koolides, töökohtades, peredes. Nii et neid ei ole mõtet PCR-iga kindlustada. Aga samas tekitab see olukorra, kus me ei tea täpselt, kuhu poole me liigume ja millal R langema hakkab. Me näeme ju, et R tegelikult on alla ühe praegu Krista Fischeri slaididel, aga mina usun, et me tegelikult oleme kindlasti 1,1-1,2 juures," rääkis Talving.