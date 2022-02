Zelenski nimetas 16. veebruari rahvusliku ühtsuse päevaks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul on ta kuulnud, et kolmapäev võib olla päev, mil Venemaa ründab Ukrainat ja nimetab seetõttu 16. veebruari rahvusliku ühtsuse päevaks.

Zelenski on varem öelnud, et Ukraina luureandmed sõjaohtu ei näita. Esmaspäeval lausus ta videopöördumises, et kuivõrd räägitakse, et kolmapäev võib olla päev, mil Venemaa ründab Ukrainat, kuulutab ta selle rahvusliku ühtsuse päevaks.

"Nad ütlevad meile, et 16. veebruar on rünnaku päev. Me kuulutame selle ühtsuse päevaks," ütles Zelenski videopöördumises rahva poole. "Nad tahavad meid hirmutada, teatades järjekordse rünnaku algamise päeva."

Zelenski määras oma ukaasiga, et Ukraina lipud peavad sel päeval lehvima kõigil ehitistel ja rajatistel ning kell 10 hommikul kohaliku aja järgi mängitakse Ukraina hümni. Oma toetust peaksid näitama ka Ukraina saatkonnad välisriikides.

Ukaasis öeldakse, et ühtsuse päev on vajalik, et ühendada Ukraina ühiskonda, võimendada selle vastupanu kasvavate hübriid- ja propagandarünnakute ning moraalse ja psühholoogilise surve vastu.

USA meedias on varem 16. veebruari pakutud kui võimalikku Venemaa agressiooni algust.