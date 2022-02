Piltuudis: Scholz pidi samuti Putiniga kohtudes istuma pika laua taga

Scholz ütles kohtumisel Putiniga, et tal on hea meel, et kaks riigipead saavad kohtuda näost näkku. "Kõige tähtsam on see, et me juhime riikide suhteid heade omavaheliste arutelude kaudu," ütles Scholz.

Scholz kiitis ka kahe riigi "väga korralikke ärisidemeid". Scholz siiski tunnistas, et olukord Euroopa rahule ja julgeolekule on keeruline.

Putin keskendus vestluses Scholziga alguses samuti kahe riigi majandussidemetele. Samuti kommenteeris Putin Ukraina kriisi. "Kahjuks pühendame olulise osa oma ajast Euroopa olukorra ja julgeolekuga seotud küsimustele," ütles Putin.

Scholz saabus Moskvasse pärast esmaspäevast reisi Kiievisse, kus ta kohtus ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Scholz avaldas siis toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele.