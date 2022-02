Scholz avaldas lootust, et diplomaatia teel saab sõda Euroopas vältida

Saksamaa kantsler Olaf Scholz kinnitas teisipäeval Moskvas kohtumisel Vladimir Putiniga, et Ukraina territoriaalne terviklikkus pole läbiräägitav ja avaldas lootust, et diplomaatia teel saab sõda Euroopas vältida.

Scholz tervitas mõnede Vene üksuste tagasitõmbumist Ukraina piiri lähedalt. Scholzi sõnul pole diplomaatilised jõupingutused sõja vältimiseks end veel ammendanud. "Dialoog ei saa lõppeda ummikseisuga, see oleks katastroof kõigile. On oluline minna diplomaatia teed, et vältida sõda Euroopas," ütles Scholz.

Putini sõnul Moskva ei taha sõda ja esitas seetõttu ettepanekud läbirääkimisprotsessi alustamiseks. Putin väitis, et NATO ja USA on püstitanud teemasid, mida võiks arutada.

Putin süüdistas Ukrainat genotsiidi korraldamises Donbassis. "Meie arvates, see mis praegu Donbassis toimub, on genotsiid," ütles Putin.

Putin ütles pressikonverentsil, et Nord Stream 2 on äriprojekt, mis tugevdab Euroopa energiajulgeolekut. Putin lubas samuti, et Venemaa on valmis jätkama gaasi eksporti Ukrainasse ka pärast 2024. aastat, kui praegune transiidileping Kiieviga läbi saab.

Scholzi sõnul arutas ta Putiniga veel mitmesuguseid teemasid, sealhulgas keskkonnaprobleeme ja Deutsche Welle ülekandeõigusi. Scholz avaldas lootust, et Deutsche Welle saab Venemaal tegevust jätkata.