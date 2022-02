ERR Ukrainas: Kiievis on pealtnäha rahulik

Kiievis ei usuta, et Venemaa Ukraina pealinna ründab, kuid ollakse selleks siiski valmis. Kiievis viibivad ERR-i ajakirjanik Astrid Kannel ja operaator Tauno Peit.

Kiiev elab oma tavalist elu. Maidanil tülitab vaid karu jalutajaid. Alternatiiviks talle on rahutuvid.

"Kiievlased võtavad praegust olukorda küllaltki rahulikult, sest nad on elanud sõjaga aastaid, kuid paljudel on kodus relvad ja nad on valmis oma kodu ja linna ise kaitsma," kirjeldas Astrid Kannel.

"Nii palju, kui mina tean, siis me võtame oma kohvrid ja istume isa autosse ja sõidame maale oma sugulaste juurde," ütles Eva.

"Meil põhimõtteliselt seesama," lisas Vika.

"Kui Putin läheb välja sellele avantüürile, hakkavad kümned tuhanded kirstud siit sõitma Venemaale. Siis saab Ukrainast Venemaa jaoks seesama, mis Afganistan oli Nõukogude Liidule. Siin on kodumaa patrioodid, nad võitlevad ja hävitavad vastase, igast aknast hakkab lendama Molotovi kokteile," rääkis Donbassi pataljoni endine võitleja Jevgen Ševtšenko.

"Poest on kadunud padrunid relvadele, paljud mu tuttavad on loobunud klaaspudelite äraviskamisest, et neist saaks teha Molotove," ütles ajakirjanik Roman Tsõmbaljuk.

2014. aastal oli Ukraina armee varemetes. Praegune seis on hoopis midagi muud.

"Sel ajal oli tõesti raske võidelda. Praegu on olukord kardinaalselt muutunud. Kaheksa aastaga oleme jõudnud üles ehitada tugeva tänapäevase armee," kinnitas Ševtšenko.

Kõik oleks 2014. aastal läinud teisiti, kui lääneriigid oleks juba siis käitunud nii nagu nüüd.

"Kui nad oleks teinud sedasama 2014. aastal, mis praegu, siis poleks olnud sõda ega tuhandeid hukkunuid," tõdes Tsõmbaljuk.

President Volodõmõr Zelenski on 16. veebruari kuulutanud rahvusliku ühtsuse päevaks ja kutsunud inimesi lippe lehvitama ning hümni laulma.