Marran: veel ei ole näha Venemaa üksuste minema liikumist Ukraina piiridelt

Välisluureameti peadirektor Mikk Marran ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Vene väed on Ukraina piiridest 50 kilomeetri kaugusel ning ei ole näha, et osad üksused oleks hakanud sealt juba ära minema nagu Vene kaitseministeerium teisipäeval teatas.

Ütlesite välisluureameti aastaraamatu pressikonverentsil, et praegu on kõige tõenäolisemad kolm stsenaariumi: Donbassi olukorra eskaleerimine, täppisrünnakud või uued väikesed sõjakolded ja lausrünnak. Kas viimaste tundide jooksul on midagi muutunud rohkem või vähem tõenäolisemaks?

Kahjuks või õnneks ei ole nende tundide jooksul midagi muutunud. Ja mulle meenub Ukraina väljaütlemine, et ära usu seda, mida kuuled, usu seda, mida näed. Ja praegu me selgelt ei näe, et Vene üksused oleksid hakanud Ukraina piiride tagant tagasi liikuma. Pigem samal ajal, kui eile (Venemaa president Vladimir) Putin ütles välisminister (Sergei) Lavrovile, et hästi, läheme edasi diplomaatiliste sammudega, liikusid Vene väed ettepoole ja on praegu Ukraina piiridest umbes 50 kilomeetri kaugusel.

Viitasite Putini viimasele kõnelusele Lavroviga ja justkui sealt sai välja lugeda, et diplomaatia on võimalik. See oli ju näitemäng, mida ei saa tõena võtta?

Absoluutselt. Aga mis on maastikul, seal me muutusi ei näe. Jah, mõned üksused on hakanud ära liikuma Valgevenest õppustelt, aga samal ajal mitmed üksused veel Valgevenesse ka jäävad ja meie jaoks on üks suur küsimus, kui palju üksusi jääb Valgevenesse veel pikemaajaliselt. Ka see suund vajab tähelepanelikult vaatlemist.

USA hinnangul võib sõda puhkeda. Kas see on pigem tõenäoline või mitte?

Kuniks meil ei ole täielikku ühendust Putini peaga, on seda raske öelda, sest selle otsuse teeb president Putin. Ja on väga keeruline hinnata, kas see otsus tehakse täna, kui me siin otsestuudios oleme, tehakse see viie päeva pärast, kahe nädala pärast või kuu aja pärast. Igal juhul Venemaa on taganud endale võimaluse sõjaliselt edasi minna juhuks, kui selleks tuleb poliitiline otsus.

Kui kaua selline olukord võib kesta? Kas me kuu perspektiivi saame üldse prognoosida?

Ega eriti ei saa. Selline olukord võib kesta veel nädalaid, võib kesta ka kuid. Venemaa on võimeline neid üksusi seal ka roteerima. Me peame olema valmis pikemaajaliseks kriisiks.

Millele viitab tänane Venemaa riigiduuma otsus, et anda Putinile ülesanne tunnustada Ida-Ukraina isehakanud rahvavabariike? Kas see teeb olukorda segasemaks või mitte?

Eks ta mõnevõrra ikkagi teeb, sest see tekitab kõhklusi, ärevust võib-olla ka lääne otsustajates, et mida see tähendab. Võib-olla Venemaa loodab ka, et see tekitab provokatsioone ukrainlaste poolt. Aga ma arvan, et laias laastus see ei muuda suurt pilti.

Lõpetuseks, kas teie hinnangul Aleksei Navalnõi saab lähiaastatel vanglast vabaks?

Nii kaua, kui Putini režiim on pukis, ma väga kahtlen, kas see juhtub.