Ukraina kaht suurpanka tabas küberrünnak

Ukraina valitsus teatas, et kaks riigipanka, PrivatBank ja Ošadbank sattusid massiivse küberrünnaku alla, mis katkestas pangateenuste ostutamise.

"Rünnati ka kaitseministeeriumi ja relvajõudude veebisaite," lisas valitsus.

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja ütles, et Valge Maja on teadlik rünnakute toimumisest. USA võimud võtsid ühendust ka Ukraina kolleegidega, et juurdluses ja reageerimises pakkuda toetust, vahendas Financial Times.

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja teatas siiski, et neil pole praegu jagada täpsemat informatsiooni ega kommenteerinud ka rünnaku võimalikku allikat.

Ukraina meedia teatel kurtsid kahe riigipanga kliendid teisipäeval, et nad ei saa sooritada pangatehinguid. Mõned kliendid said väidetavalt oma mobiiltelefonidesse ka rämpspostisõnumeid. Sõnumites väideti, et pangad ei võimalda klientidel juurdepääsu sularahale ja elektroonilistele makseteenustele.

Ukraina politsei teatas, et uurib neid juhtumeid kui "infosõja elemente".