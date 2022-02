Ukraina kahtlustab küberrünnakus Venemaad

"Eile, 15. veebruaril korraldati Ukraina ajaloo suurim DDoS rünnak (hajutatud eenusetõkestusrünnak) valitsuse veebilehtede ja pangandussektori vastu," ütles asepeaminister Mõhhailo Fedorov pressikonverentsil.

"See rünnak on pretsedenditu, see oli ettevalmistatud. Ja selle rünnaku peamine eesmärk on destabiliseerimine, paanika külvamine, teha kõik, et meie riigis puhkeks teatud kaos," lisas ta.

Riigi julgeolekuteenistuse (SBU) küberjulgeoleku osakonna juhi Ilja Vitjuki sõnul on liiga vara kindlate ründajate tuvastamiseks, kuid ta viitas, et rünnaku taga võis olla Venemaa.

"Täna me teame, et ainus riik, kes on huvitatud sellistest rünnakutest meie riigi vastu, eriti veel võimaliku sõjalise sissetungi massilise paanika taustal, on Vene Föderatsioon," sõnas Vitjuk.

Fedorov ütles, et rünnakud tulid paljudest kohtadest ning nende seas oli Venemaa, Hiina, Usbekitani ja Tšehhi IP aadresse.

Üks keskpanga kõrge ametnik ütles, et küberründajatel õnnestus häirida riigi suurima laenuandja PrivatBanki teenuseid, samas ei tekitanud need finantssüsteemile kahju.

Teuse n-ö laine ajal olid rünnaku sihtmärgiks ka väiksemad pangad.

Ründajad püüdsid pääseda sisse ka SBU süsteemidesse, kuid see ei õnnestunud.

Venemaa on eitanud DDoS rünnakuid.

Ukraina on ka varem süüdistanud Venemaad küberrünnakute korraldamises.