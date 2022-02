Populaarseim tšarterlendude sihtkoht saab Tallinnast püsiliini

Tallinna lennujaam teatas esmaspäeval, et lennufirmade Turkish Airlines ja Lufthansa Grupi ühisettevõte SunExpress avab tänavuseks suvehooajaks otselennu liini Tallinnast Antalayasse. Regulaarlennud algavad aprillis ja hakkavad toimuma kuni seitse korda nädalas.

Lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste ütles ERR-ile, et Antalya on juba aastaid olnud kõige populaarsem tšarterlendude sihtkoht, mille nõudlus on küündinud üle 100 000 reisija aastas.

"Tegemist on hooajalise puhkusesihtkohaga, kuhu traditsiooniliselt lennatakse aprillist novembrini. Seetõttu hetkel Tallinnast Antalya lende ei toimu, küll aga toimus möödunud aastal hooaja jooksul kokku 278 lendu. Näiteks maikuus toimusid lennud keskmiselt kord päevas," lausus ta.

Antalyat kasutatakse eestimaalaste seas enim ka suve pikendamiseks.

"Eelmise aasta oktoobris toimus Antalyasse kaks-kolm lendu päevas, teenindades ligi 21 000 edasi-tagasi reisijat. Valdavalt oli tegemist tšarterlendudega, kuid esmakordselt tegi eelmisel aastal lühikese hooajalise regulaarlendude seeria Türgi odavlennufirma Pegasus Airlines," lausus Kallaste.

Populaarseimad sihtkohad on Tallinna lennujaamas need, kuhu on võimalik lennata aasta läbi.

"Kõige suurema reisijate arvuga on otselennud suurematesse sõlmjaamadesse Helsingisse, Frankfurti ja Stockholmi. Kõige rohkem lende toimub praegu Helsingi, Stockholmi ja Riia liinidel, keskmiselt kolm lendu päevas," ütles Kallaste.