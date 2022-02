Tanel Kiik hakkab Tartus Keskerakonda tugevdama

"Minu eesmärk on Tartu Keskerakonna organisatsiooni tugevdada ja anda oma panus ka Tartu linna arengusse. Tartuga mind eeskätt seovad ülikooli õpingud, aga ka paljud sõbrad-tuttavad ning ka mitmed tervisevaldkonna asutused on Tartus. Nii tööalaselt kui ka eraeluliselt on Tartu oluline linn mu jaoks," ütles Kiik ERR-ile.

Kiik tõdes, et Tartu linn on Keskerakonna jaoks olnud valimiste mõttes alati raske piirkond. "Seal on tugevalt konkureerinud ja tugevaid tulemusi teinud mitmed teised erakonnad. Kindlasti minu eesmärk on toetada ja panustada erakonna arengusse ka riigikogu valimistel ja tagada see, et erakond teeb seal väärika tulemuse," lausus ta.

Küsimusele, kas temast võib saada riigikogu valimistel Tartu piirkonna esinumber, vastas Kiik, et see on erakonna juhatuse kui ka Tartu piirkonna otsus.

"Küllap me seda arutame kõigepealt erakonna sees, aga kindlasti ma olen valmis panustama erakonna valimistulemusse nii Tartu linnas kui ka üle Eesti," ütles Kiik.