Tartu keskerakondlaste juhina jätkab Jaan Toots

Kuigi Tootsile hääletas vastu vaid viiendik, hõõgub ajalehe andmetel erakonna sees eriarvamusi. Ühtlasi on Toots ka Keskerakonna Tartu linnapea kandidaat.

Piirkonna aseesimeheks valiti Vladimir Šokman.

Toots ütles, et on viimasel aastal tehtud tööga rahul ja kohalikel valimistel läheb ta püüdma kümmet linnavolikogu kohta, mis on ligi 20 protsenti häältest. Praegu on Keskerakonnal linnavolikogus seitse kohta, varasemate valimiste parim tulemus on üheksa kohta. Tootsi tulekuga piirkonnajuhiks kukkus Keskerakond mullu Tartus opositsiooni ning valimisreiting langes.

Keskerakondlasest linnavolinik Jelena Frunze, kes veel aprillis Tootsi juhtimisstiili kritiseeris, vastas valimistulemusest rääkides, et kedagi teist lihtsalt ei kandideerinud. "Kõik me oleme inimesed, teeme vigu, aga arvan, et ta (Jaan Toots – toim) õpib oma vigadest," viitas Frunze aprillis lahvatanud tülile Tootsiga, mille järel Frunze ähvardas erakonnast välja astuda.

Frunze oli Tootsiga laua taha istunud ning sotid selgeks rääkinud. "Leppisime kokku, kuidas saame edasi suhelda, kuna oleme ühes erakonnas, volikogus ja fraktsioonis ning seda pole võimalik teha konfliktis," sõnas ta.

Ühtlasi valiti Frunze ka tagasi piirkonna juhatusse, kust ta aprillis tüli tõttu välja oli astunud. Seal loodab ta edaspidi erakonna juhtimisstiili ja otsuste tegemise põhimõtted uue meeskonnaga kokku leppida.

Keskerakonna Tartu piirkonna varasemal juhil ja riigikogu kultuurikomisjoni esimehel Aadu Mustal oli aga kahju, et piirkonnajuhi valimisega ei toimunud põlvkondade vahetust. Õigemini leidis Must, et noored oleksid pidanud tulema piirkonda juhtima juba tookord, kui tema mullu piirkonnajuhi ameti maha pani. Et nii ei läinud, raputas Must ka endale tuhka pähe.

"Liiga kaua läks vanakeste tiim edasi," möönis ta. "Mitmed vanad tegijad arvasid, et nende kuldne noorus ei ole veel lõppenud, ning tahaksid ka ükskord joosta ja lennelda kodumurul," lisas ta. "Issanda maailm on kirju ja just sellepärast ilus, et seal on erinevad variandid – loomulikult ma mõtlen ühtemoodi, Jaan Toots teistmoodi, kolmas kolmandat moodi," sõnas Must.

Must avaldas lootust, et erakondlase Artjom Suvoroviga on uusi noori juurde tulnud ja asjalood võiksid tulevikus muutuda.

Must ei näe Tootsil ka selgeid eesmärke eelolevateks kohalikeks valimisteks. Nimelt ütles Toots, et peamiseks, millega valimistele vastu minnakse, on praeguse südalinna kultuurikeskusele (Süku) keskpargi asemel uue asukoha leidmine ning linnahalli idee arendamine, mis on olnud pikalt valimisliidu Tartu Eest lipulaevaks valimisprogrammis.

"Mind väga üllatas, kui mulle oli lavastatud seal (piirkonnajuhi valimistel – toim) väike kallaletung, et miks kultuurikomisjoni esimees toetas Sükut, mitte nende fantaasialinna, mida keegi Valga inimene on öelnud, et lahendab terve Lõuna-Eesti probleemid – et kuidas ma küll nii tohtisin teha," rääkis Must. "Ma ei näe, et Keskerakonna ja Tartu arengule oleks oluline minna välja loosungiga, millele lähiaegadel ei ole võimalik leida rahalist katet ja mis on ilus suur unistus – pealegi teiste erakondade poolt välja käidud –, ning minna reele, mida ise hästi ei tunta, ei ole ju päris tark mõte," arvas Must.

Toots on varem öelnud, et keskpark peaks säilima ning Sükule on Tartus vajalikud ruumid olemas, näiteks Eesti Rahva Muuseumis, kuid linnahalli idee puudutaks tema arvates Lõuna-Eesti arengut ja vajadusi laiemalt.