Neljapäeval selgusid Eesti ajakirjandusauhindade võitjad. Mitu auhinda said ka Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanikud. Elutööpreemia sai ETV pikaajaline saatejuht Rein Järlik saatesarja "Mõtleme veel" juhtimise eest. ERR-i ajakirjanik Dmitri Kulikov sai venekeelse arvamusloo preemia, ajakirjanik Aleksandra Grünvald sai parima venekeelse olemusloo auhinna reportaaži eest ETV+ saates "Insight".

Konkursi peapreemia ehk aasta ajakirjanik 2021 tiitli sai Eesti Päevalehe ja Delfi ajakirjanik Holger Roonemaa, kes saab preemiaks 5000 eurot, kullatud sule, mille autorid on metallikunstnik Ive-Maria Köögard ja klaasikunstnik Katrin Tukmann, ning diplomi. Aasta ajakirjaniku auhinda rahastavad Ekspress Meedia, Õhtuleht Kirjastus ja Äripäev.

Rootsi meediakontsern Bonnier ja ajaleht Äripäev andsid 2021. aasta uuriva ajakirjanduse auhinna ehk Bonnieri preemia samuti Holger Roonemaale Eesti Ekspressis ilmunud artiklite eest peaminister Jüri Ratase uhketest õhtusöökidest ja autosse ostetud jookidest (12. mail ilmunud "Kvaliteetaeg rahva rahaga: valitsusjuht Ratase uhked õhtusöögid, rohked kingitused ja "joogid autosse" ja 20. mail ilmunud "Peaminister Jüri Ratase auto oli ratastel minibaar). Bonnieri preemia suurus on sel aastal 7500 eurot.

Ajakirjandustaustaga eraisikud Hans H. Luik, Igor Rõtov, Jüri Ehasalu, Margus Mets ja Toomas Leito pärijad andsid välja noore ajakirjaniku preemia ja elutööpreemia. Fondi suurus on kokku 12 000 eurot.

Elutööpreemia sai endine teleajakirjanik Rein Järlik. Preemia rahastajad märkisid, et Rein Järliku elutöös on hinnatav nii ajakirjanduslik tegevus kui ka panus riigimehena Eesti iseseisvuse taastamisel. Eesti Televisioonis töötatud 25 aastaga jõudsid meedia kullafondi tema saated "Viiekümnendad", "Surma ei otsinud keegi", "Mõtleme veel".

Noore ajakirjaniku tiitli pälvis Martin Johannes Teder Äripäevast.

Üleriigilise uudise preemia said Marvel Riik ja Priit Pärnapuu Õhtulehes ilmunud artiklite sarjaga korruptsioonist Põhja-Tallinnas (17. märtsil "RAHAKOTID JÄLLE SASSIS! Põhja-Tallinna ametiauto vedas Keskerakonna kraami propagandaüritustele. Linnaosavanem Peeter Järvelaid ajab kõik parteitu (!) nõuniku kaela", 16. juunil "Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid lahkub ametist!" ja 10. detsembril "Põhja-Tallinna ametibussi kuritarvitanud nõunik: ma ei teadnud, et Tallinna linn ja Keskerakond on eraldi asjad!").

Üleriigilise arvamuse preemia sai Andrei Shumakov oma arvamusega 26. veebruari Eesti Päevalehes "VENE PILK | Millest ei maksa iseseisvuspäeval rääkida?".

Üleriigilise olemusloo preemia pälvis Eesti Päevalehe ja Levila ühistööna valminud kiriku ühikondlikku ja poliitilist mõju uurinud sari "Usu võim", mille autorid on Eero Epner, Mari Mets, Oliver Kund, Holger Roonemaa, Martin Laine, Riin Aljas, Georgi Abolõmov, Janno Zõbin (22. august "KUIDAS PEAPIISKOP EHITAS KIRIKUST EESTI VÕIMSAIMA LOBIVÕRGUSTIKU", 24. august "KAHEKS LÖÖDUD KIRIK: ÄHVARDUSKIRJAD VAIMULIKELE, VERE NÕUDMINE JA VÕIMUVÕITLUS EELK-S", 26. august "25 PÜHAPÄEVA, 35 KIRIKUT: MILLEST RÄÄGIB KIRIK OMA LIIKMETELE?").

Multimeedia preemia sai Eesti Päevalehes 16. aprillil ilmunud "Superlevitaja: Varro Vooglaid võttis kasutusele oma isa kirjeldatud demagoogiavõtted", mille autorid on Holger Roonemaa, Oliver Kund, Imbi Võrel ja Mart Nigola.

Sel aastal esimest korda välja antud parima podcast'i preemia sai Eliisa Matsalu podcast 30. detsembri Äripäevas "Raadiolugu: "Ma tahan koju, ma tahan magada. Aga ma ei pääse siit minema."

Maakonnalehe uudise auhind läks Marko Suurmägile Sakalas ilmunud lugude seeria eest raskes seisus haigetest Mulgi Häärberis (23. märtsil "Raskes seisus haiged ja lukus uksed. Prokuratuur asub Mulgi Häärberit uurima", 26. märtsil "Koroona suurendas kiirabi sõite Mulgi Häärberisse kümme korda" ja 2. septembril "Mulgi Häärber peab trahviähvardusel töötajaid juurde palkama ja suunama appikutsesignaali sinna, kus keegi kuuleb").

Maakonnalehe arvamuse preemia sai Erik Gamzejev Põhjarannikus 17. märtsil ilmunud looga "Rohepööre Ida-Virumaal – tempo tapab".

Maakonnalehe olemusloo preemia pälvis Kaie Ilves Lääne Elus 20. mail ilmunud looga "Postipunkt raamatukogus – õnnistus või katastroof".

Parima venekeelse arvamuse auhind läks Dmitri Kulikovile 15. oktoobril ERRi venekeelses portaalis ilmunud arvamuse "Дмитрий Куликов: пора искоренить политический допинг на местных выборах!" eest.

Parima venekeelse uuriva loo tegi Oksana Avdejeva ja see ilmus 13. oktoobril MK-Estonias ja kandis pealkirja "Кодирование от вакцинации".

Parima venekeelse olemusloo auhinna said Ilja Smirnovi lugu 19. novembri Severnoje Poberežjes "Подзабытая история. Гибель рыбаков в штормовых волнах потрясла Нарва-Йыэсуу почти полвека назад" ja ETV+ saates "Insight" 9. septembril eetris olnud Aleksandra Grünvaldi reportaaž ""Инсайт": молодежь Кохтла-Ярве ведет в TikTok пугающие горожан трансляции".

Üleriigilisi, maakondlike ja vene preemiaid rahastavad Ekspress Meedia, Õhtuleht Kirjastus ja Äripäev ning iga auhinna suurus on 1000 eurot.

Pressipeol avalikustati ka kujunduskonkursi auhinnad. Üleriigiliste lehtede olemuslugude külgede võitja on Eesti Ekspressis 13. ja 20. oktoobril ilmunud lugude sari mõrtsukas Ustimenkost, mille autorid on Ivi Lipp ja LT. Sama töö võitis ka suurte lehtede kategoorias kujunduse rahalise peapreemia, mille suurus on 1000 eurot.

Kohalike lehtede olemuslugude külgede kategooria võitja on Virumaa Teatajas 17. aprillil ilmunud "Pikk päevatee kaob öösse. Eva Novek 96", mille autor on Toomas Erapart. Sama töö sai kujunduse rahalise peapreemia väikeste lehtede kategoorias. Auhinna suurus on samuti 1000 eurot.

Kujunduse avatud rühma võitja on Postimehes 1. juulil ilmunud "Kes võtab vastutuse?", mille autor on Kaido Kelp.

Digitööde kategooria võitja on Eesti Päevalehes 31. detsembril ilmunud "Lõunapooluse vallutamine: jumalad nõudsid verd! Surra tuli koertel, ponidel ja inimestel", mille autorid on Mart Nigola, Heleri Kuris, Liisi Viskus ja Ats Nukki.

Selgusid ka parimad pressifotod

Eesti Pressifotograafide Liit avalikustas 2021. aasta parimad pressifotod ja videokonkursi võitja.

Parima olemusfoto tegi Andres Putting Delfist ja see oli 11. oktoobril ilmunud "Sinimustvalgelt punasel vaibal ühel sammul tulevikule vastu".

Parima portreefoto auhinna sai Erik Prozes Postimehes ilmunud fotoga Kabuli raamatukaupmehest.

Parima spordifoto auhind läks Argo Ingverile Delfist Sander Pritsiku foto eest.

Uudisfoto auhinna sai Madis Veltman Postimehest. Fotol on 23. jaanuaril 2021 toimunud meeleavaldus Navalnõi toetuseks. Sama foto sai ka "Aasta pressifoto 2021" auhinna.

Parima video auhinna sai Postimehe video "Eesliinil: Kirill & Aleksandr", mille autorid on Andres Haabu ja Sander Punamäe.

Video- ja fotoauhindade suurus on 1000 eurot.