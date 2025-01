Selgusid Bonnieri preemia nominendid

Žürii valis Bonnieri preemia nominendiks endisest justiitsministrist Kalle Laanetist, samuti Planet42-st ning Kremli leketest kirjutanud ajakirjanikud.

Märt Belkin, Holger Roonemaa ja Oliver Kund on nomineeritud Eesti Ekspressis 10. märtsil ilmunud looga "Minister Laanet kangutab nii kriminaalmenetlusi kui ka peaprokuröri. "Sa võid olla sõltumatu asutuse juht. Aga...", 16. märtsil ilmunud looga "Kalle Laanet üürib ministeeriumi rahaga poja korterit: "Ma ei arva, et peaksin käima, pilk maas", ning 27. märtsil ilmunud artikliga "Uus episood Laaneti afääris: peaprokuröri lahkuma utsitanud "sõber" oli varem salaja Laaneti palgal".

Preemiale on nomineeritud ka Holger Roonemaa, Marta Vunš, Martin Laine ja Ilya Ber Delfis 26. veebruaril ilmunud looga "KREMLI LEKKED | Venemaa võimuladvik peab sadade miljonite eurode eest omaenda rahva vastu infosõda", 27. veebruaril ilmunud looga "KREMLI LEKKED | Putin rakendas Venemaa Punase Risti oma propaganda- ja sõjamasina külge" ning 27. märtsil ilmunud looga "KREMLI LEKKED | Düstoopia Venemaal. Putin kontrollib tarkvara abil rahva näoilmeid ja tundeid".

Janno Riispapp, Koit Brinkmann, Martin Johannes Teder, Pille Ivask, Kristel Härma on nomineeritud Äripäevas 23. augustil ilmunud looga "Planet42-le laenumiljoneid toonud Roosaare promos nüüd hingevaakuvat ettevõtet veel kevadel", 30. septembril ilmunud looga "Jaak Roosaare päästab oma nahka. Luubi all leping, millega investorid loodavad raha tagasi saada", 17. oktoobril ilmunud looga "Planet42 välismaalasest boss tahab eestlastest lahti saada. Nõukogu liige räägib suu puhtaks". Samuti on nomineeritud Piret Reiljan, Erik Moora, Oliver Kund Eesti Ekspressis 18. septembril ilmunud looga ""Palju ahneid inimesi" ehk Kuidas sajad Eesti investorid rahast ilma jäid", 24. septembril ilmunud looga "Planet42 investorite keeruline valik: kui osaled nõuete ühendamises, loobud nõudest Roosaare vastu" ja 28. septembril ilmunud looga "Planet42 rääkimata lugu: Kapitalismi kool Eesti idueliidile ehk Kuidas võeti käest nii firma kui ka raha".

Bonnieri preemiale kandideeris kokku 21 võistlustööd. Žürii selgitas, et Eesti ajakirjandus on maailmatasemel ning võistlustöödest oli näha ajakirjanike pikaajalist ja visa tööd oma teemade kallal. Žürii hinnangul on hea, et tänapäeva kiires maailmas ja nappide vahenditega toimetustes saavad ajakirjanikud pühenduda ühele teemale ja sellesse süvitsi minna.

Rootsi meediakontsern Bonnier koos ajalehega Äripäev annab võitjale auhinnaks 7500 euro suuruse preemia.

Žürii tööd juhtis Eesti Meediaettevõtete Liidu juhataja Väino Koorberg. Žüriisse kuulusid Eesti Rahvusringhäälingu saate "Pealtnägija" toimetaja-saatejuht Mihkel Kärmas, Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov ning Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald.

Võitja avalikustatakse 13. veebruaril.