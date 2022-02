Uue uuringu järgi on omikroni alamvariant raskekujulisem

Jaapanis tehtud katsed näitavad, et BA.2-l on omadusi, mille tõttu võib see põhjustada sama tõsist haigestumist nagu Covidi varasemad tüved, sealhulgas delta, vahendas CNN.

Nii nagu omikroni puhulgi, ei peata seda alamtüve vaktsiinidest tekkinud immuunsus. Tõhustusdoos annab parema kaitse ja selle järel haigestumine on 74 protsenti vähem tõenäoline.

BA.2 on ka resistentne teatud ravimite suhtes, nende seas sotrovimab, mida kasutatakse praegu omikroni ravimiseks.

Need leiud avaldati kolmapäeval ja tegu on eeltrükis oleva retsenseerimata teadusartikliga. Tavaliselt vaatavad meditsiiniajakirjas ilmuva artikli üle sõltumatud eksperdid, kes selle sisu kontrollivad. Eeltrükk lubab jagada uurimistulemusi kiiremini.

"Inimese vaatest võib see olla hullem viirus kui BA.1, see võib kiiremini levida ja põhjustada raskemat haigust," ütles Clevelandi kliiniku mikrobioloogia osakonna juhataha Dr. Daniel Rhoads, kes retsenseeris artiklit, kuid ei osalenud uuringutes.

Uuringut juhtinud Tokyo ülikooli teadlane Kei Sato väidab, et leiud tõestavad, kuidas BA.2 tüve ei tohiks pidada teist sorti omikroniks ja seda tuleks veelgi lähemalt uurida. Ta ütles CNN-ile, et tegu on justkui variomikroniga, sest seda tüve ei ole võimalik pelgalt PCR testi abil tuvastada. Seega tuleb laborites teha üks lisasamm, et viirusevariant sekveneerida.

"BA.2 tuvastamise meetod on esimene asi, mida paljud riigid peaksid tegema," leidis Sato.