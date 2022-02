Peterson: sooduspensionide asemel võiks olla karjäärivahetuse programm

Eesti Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et on valmis kompromissiks sooduspensionide kaotamise osas, kui nende asemele tekib karjäärivahetuse programm, mis aitab inimestel oma eriala vahetada.

Peterson rääkis, et keskliit on kuu aega ministeeriumiga aktiivselt läbi rääkinud ning kokkulepe on põhimõtteliselt saavutatud.

"Meie jaoks kõige olulisem on, et inimestel tekib karjäärivahetamise programm töötukassas stipendiumide, karjäärinõustamise ja kõige muuga," ütles Peterson.

Samuti sooviks Peterson näha tööst põhjustatud võimaliku haiguse hüvitamist, mis rakenduks küll alles aastast 2030.

Terviseprobleemide tõttu töö kaotamise tahaks Peterson võrdsustada koondamisega.

Peterson rääkis, et ametiühingud arutavad valitsusega eelnõu teemal veel enne vabariigi aastapäeva.

Sotsiaalministeerium saatis detsembris kooskõlastusringile sooduspensionid kaotava seaduseelnõu. Peep Peterson ütles siis, et pole eelnõus arvestatud ühtegi nende ega ka ministeeriumi enda välja käidud kompromissettepanekut.