Ministeeriumi plaan kaotada sooduspensionid ärritab ametiühinguid

Eelnõu puudutab Petersoni sõnul umbes 10 000 peret, kelle seas on seni sooduspensioni või väljateenitud aastate pensioni saanud inimesed alates rongikoostajatest ja lennujuhtidest kuni ooperisolistide ja baleriinideni välja. Kuigi eri osapooled esitasid eelnõu väljatöötamiskavatsusele mitmeid pehmendavaid ettepanekuid, ei ole Petersoni kinnitusel neist eelnõusse ükski jõudnud.

"Nii et täielik šokk meile ja ma pean ütlema nii, et selline šokk tsiviliseeritud maailmas tähendab töörahu katkemist. Loomulikult esmaspäeval ja järgmisel nädalal me arutame seda konkreetselt nende ametiühingutega, et mida see Eesti mõistes tähendab, aga me kavatseme seda eelnõu blokeerida, kuni meil on kokkulepe, et pehmendused, mis on vajalikud tuhandetele inimestele teatrites, transpordiliikidel, Ida-Virumaal, et need asjad saavad tegelikult ka lahendatud," ütles Peterson.

Eelnõu järgi saab soodustingimustel vanaduspensionide ja väljateenitud aastate pensionide saamiseks vajalikku staaži koguda 2030. aasta lõpuni, pikema staažinõude korral 2036. aasta lõpuni.

"Jaanuari 10. kuupäevani on võimalik arvamust avaldada ja tegelikult lähevad poliitilised diskussioonid edasi. Aga otsus on siis selline, et me tõepoolest väljume soodustingimustel pensioni maksmise süsteemist ja ka väljateenitud aastate pensionisüsteemist väga pika ajaga," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Ametiühingute peamised ettepanekud oli seotud sellega, et energiasektorile tehtaks erisusi ning et teiste puhul jäetaks inimestele piisavalt aega ümberõppimiseks.

"Selline nö kiirustamine, kus me ütleme, et kustutame seadused ja siis probleemid kaovad - see on üsna alatu," leidis Peterson.

Ka Eesti balletiliit on väga vastu vastu väljateenitud aastate pensioni kaotamisele

"Balletiartistiks saamine nõuab väga suurt pühendumust juba alates 9-10-aastasest peale. Seda ametit tuleb väärtustada ja hinnata kogu meie kultuuriruumis," ütles balletiliidu juhatuse esimees Triinu Leppik-Upkin.

"Minu hinnangul sellist eelnõud vastu ei võeta. Me kavatseme kindasti riigikogus töötada täiel määral selle vastu ja praktika on näidanud, et kui puudub sotsiaalpartnerite kokkulepe - tööandjad või ametiühingud on väga rahulolematud - siis sellised seadusemuudatused tõeks ei saa," tõdes Peterson.