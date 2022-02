Venemaa ja Valgevene pikendavad ühisõppust

Venemaa ja Valgevene otsustasid pikendada pühapäeval lõppema pidanud ühisõppust Valgevenes, mis tähendab sinna toodud Vene üksuste kohale jäämist ning pingete edasist kasvu, mille on tekitanud Venemaa ähvardused Ukrainale.

"Seoses sõjalise aktiivsuse kasvuga [Vene-Valgevene] liitriigi piiridel ja olukorra teravnemisega Donbassis otsustasid Valgevene ja Venemaa president pikendada liitriigi sõjaväe valmisoleku kontrolli," ütles Valgevene kaitseminister Viktor Hrenin pühapäeval sotsiaalmeedia vahendusel.

Ministri sõnul asuvad mõlema riigi relvajõud Valgevenes harjutama neid tegevusi, mida 10. - 20. veebruarini toimunud õppustel nii põhjalikult läbi teha ei jõutud. "Tervikuna jääb selle suunitlus samaks – kindlustada adekvaatne reageerimine ja de-eskalatsioon ebasõbralikule sõjalisele tegevusele, mis toimub meie ühiste piiride lähistel," ütle Hrenin.

Laupäeval teatas ka Valgevene julgeolekunõukogu riigisekretär Aleksandr Volfovitš, et vaatamata õppuse "Liitlaslik otsustavus -2022 (Союзная решимость – 2022) lõppemisele, võib vägede valmisoleku kontroll jätkuda.

Venemaa on toonud Valgevenesse väidetavalt umbes 30 000 sõjaväelast koos moodsa relvastusega, mis on suurim sõjaline jõud, mis Moskva on sinna kunagi viinud.

Lisaks on Venemaa koondanud piiridele Ukrainaga eri andmetel kuni 190 000 sõjaväelast ning lääneriikide hinnangul võib iga hetk alustada rünnakut Ukrainale. Väidetavalt otsib Venemaa aktiivselt ettekäänet rünnaku alustamiseks, seetõttu on Moskvale alluvad separatistid Ida-Ukrainas aktiviseerinud Ukraina üksuste tulistamist.

Briti peaminister Boris Johnson ütles pühapäeval, et Venemaa võib vallandada Euroopas suurima sõja, mida seal Teise maailmasõja lõpust saadik on nähtud.

Tema sõnul võib Venemaa võtta sihikule ka Ukraina pealinna Kiievi, milleni on kõige lühem maa Valgevene piirilt.