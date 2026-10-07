Prantsusmaa paiskab turule 10 miljonit barrelit diislikütust

Prantsusmaa peaminister Sébastien Lecornu teatas kolmapäeva õhtul, et riik vabastab oma strateegilistest varudest 10 miljonit barrelit diislikütust.

Samm on osa G7 koordineeritud tegevusest, millega püütakse kasutada strateegilisi energiavarusid, et suurendada pakkumist ja leevendada hinnasurvet.

"President (Emmanuel) Macron kutsus eelmisel reedel kokku G7 erakorralise kohtumise, kus otsustati strateegilised varud kooskõlastatult käiku lasta. Selle raames teeme oma varudest 10 miljonit barrelit diislikütust kättesaadavaks Prantsusmaa turustajatele," ütles Lecornu.

Lecornu hinnangul võib meede vähendada diislikütuse hinda tanklates umbes 0,12–0,18 euro võrra liitri kohta.

G7 riikide rühma kuuluvad Ameerika Ühendriigid, Itaalia, Jaapan, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik.