Austria: Vene-vastaste sanktsioonide pakett hõlmab Nord Stream 2 projekti

Austria kantsleri Karl Nehammeri sõnul hõlmab Euroopa Liidu (EL) Venemaa-vastaste sanktsioonide pakett ka meetmeid, mis on suunatud Nord Stream 2 torujuhtme projekti vastu.

"Venemaa agressiooni korral peatatakse ka torujuhtme sertifitseerimine. Selles pole kahtlust. See tähendab seda, et Nord Stream 2 on osa sanktsioonidest," ütles esmaspäeval pressikonverentsil Nehammer.

Nord Stream 2 on juba valmis ehitatud. Selle käivitamine ootab siiski veel Saksamaa ja EL-i regulaatorite heakskiitu.

USA ja Ida-Euroopa riigid leiavad, et Venemaa tahab kasutada torujuhet geopoliitilise relvana. Moskva tahab vähendada gaasitransiiti läbi Ukraina.

Maagaasi hind on viimase aasta jooksul Euroopas järsult tõusnud. Hinnakasv häirib ka Euroopa majanduse taastumist.