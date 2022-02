Karis: Venemaa tõmbas Minski kokkulepped puruks

President Alar Karis ütles, et Venemaa otsus tunnustada nn Donetski ja Luganski rahvavabariike, näitab, et Moskva tahab konflikti süvendada, mitte lahendada.

"Venemaa tõmbas puruks Minski kokkulepped. See näitab, et Moskva eesmärk on konflikti süvendada, mitte lahendada. President Putini otsus tunnustada Donetski ja Luganski separatistlikke piirkondi riikidena on rahvusvahelise õiguse ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse jõhker ja õigustamatu jalge alla tallamine," kommenteeris Karis.

"Eesti ei tunnista seda kunagi. Viimaste kuude julgeolekukriis on jälle selgelt näidanud, kes on agressor ja kes on ohver. Euroopa Liidu vastus peab olema kiire, mõjus ja ühtne. See tähendab sanktsioone," lisas ta.