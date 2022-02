Muutuste ootuses Elektrilevisse on tööle jäänud mõnikümmend inimest

2020. aasta detsembris jäi Elektrilevisse alles vaid võrguteenuse osutamine, muud tegevused, näiteks sidevõrgu arendamine, tänavavalgustusvõrkude haldamine ja laadimistaristu opereerimine viidi Enefit Connecti alla.

Muudatusega viidi 670 senist Elektrilevi töötajat Enefit Connecti alla tööle. Elektrilevi palgale jäi ligikaudu 30 töötajat.

Elektrilevisse jäid alles kõik võrgud ja liinid ning kompetents võrguteenuse tagamiseks, ütles Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.

"Elektrilevisse jäid ainult Elektrilevi põhifunktsioonid: tootejuhtimine, kliendikogemuse juhtimine, finantsjuhtimine, varahalduse juhtimine, juriidiliste suhete haldus, järelevalve ja nõuetele vastavuse tagamine," lausus ta.

Võrguteenuse osutamise vastutus jääb ka edaspidi Elektrilevile.

Lutsu sõnul oli muudatus loogiline jätk juba aastaid toimuvale protsessile.

"Aastatega omandatud kogemus näitas, et kulutõhusam ja kvaliteetsem on osta võrguettevõtja kohustuste täitmiseks vajalikke teenuseid partneritelt, kelle jaoks on selliste teenuste osutamine põhitegevus. Seetõttu oleme viinud erinevate tugiteenuste osutamise Eesti Energia kontserni tasandile, sest see tagas Elektrilevile madalamate kuludega kvaliteetsema teenuse," lausus Luts.

Kui Elektrilevis luua sama kompetentsiga IT tugiüksus, kui kontsernis juba olemas, peaks Elektrilevi IT eelarve mitmekordistama, tõi Luts näiteks. "Sama näeme ka võrguehituses ja hoolduses, kus vastavale tegevusele spetsialiseerunud partnerid suudavad pakkuda parema hinna ja kvaliteediga teenust," lisas ta.

Lutsus sõnul oleks eraldi inimeste hoidmine võrguteenuste tagamiseks tarbijale kallim, kui nende teenuste vajaduspõhine sisseostmine.

"Kui inimesed töötaks ainult Elektrilevi all, oleks nende tööle rakendamine piiratud. Olgu selleks valveelektrikud, kellele tuleks 24/7 palka maksta või elektrivõrgu reaajas juhtimine, mille nüüdne teenusepakkuja saab samal ajal juhtida ka teisi süsteeme, näiteks andmekeskuste tööd," lausus Luts.

Enefit Connect, mis on samuti Eesti Energia tütarettevõte, arendab ja haldab elektrivõrke, kiire interneti võrku, elektriautode laadimisvõrku ja suurt osa Eesti tänavavalgustusest.

Pole ettevalmistus Eesti Energiast lahkulöömiseks

Euroopa Liidu 2019. aasta direktiiv elektrienergia siseturu uute normide kohta näeb ette, et üle 100 000 tarbijaga jaotusvõrguettevõtja tuleb jaotamisega mitteseotud tegevusest eraldada, sealjuures ei tohi see ettevõte enam tegelda vabaturu teenuste pakkumisega. Direktiiv näeb ette, et jaotusvõrguettevõtja ehk Elektrilevi käsutuses peavad olema Eesti Energiast sõltumatud varad. Üks võimalus on Elektrilevi võrkude ühendamine Eleringiga.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles intervjuus ERR-ile, et lisaks Elektrilevi eraldamisele Eesti Energiast analüüsitaksegi Elektrilevi võrkude liitmist Eleringiga ning võimaliku tekkiva ettevõtte börsile viimine.

Luts vastas ERR-i küsimusele, kas teenuste ja töötajate viimisega Enefit Connecti alal valmistataksegi ette Elektrilevi lahkulöömist Eesti Energiast, lühidalt "ei". Tema sõnul polnud tegu ülaltpoolt tulnud poliitilise käsuga.

Kuivõrd Elektrilevi eraldamine Eesti Energiast on võimalik ainult turutingimustel, tähendaks see, et Eesti Energiale peaks riik hüvitama võrgu maksumuse, sest sellega on kaetud Eesti Energia laenud.