Venemaa tungis Ukrainasse, käivad ägedad lahingud

Ukraina teatas neljapäeva lõuna ajal, et Venemaa sissetungi tõttu on surma saanud üle 40 sõduri. Surma on saanud ka kuni 10 tsiviilisikut. 20 inimest on saanud vigastada, vahendas CNN.

Ukraina siseministeerium teatas neljapäeva õhtul, et lahingud jätkuvad kogu Kagu- ja Kesk-Ukraina territooriumil. Siseministeeriumi pressiesindaja ütles, et kuus silda hävitati Kiievi, Tšernigovi, Donetski ja Hersoni oblastites.

Ukraina relvajõud teatasid, et riigi õhujõud lasid alla kuuenda Venemaa lennuki. See lasti alla Kramatorski piirkonnas. Ukraina teatas varem neljapäeval, et Vene vägede rünnaku tõttu lasti alla viis lennukit ja helikopter. Venemaa on need teated tagasi lükanud.

BBC teatel on nähtud Vene tanke juba Harkivis, mida on kinnitanud ka Ukraina ametlikud allikad.

Kaks tiibraketti tabasid sõjaväeobjekte Kiievis, ütles Ukraina kõrge ametnik pärast keskpäeva.

Ukraina idarindel käib peamine võitlus Harkivi juures. "Situatsioon Harkivis on raske, kuid Ukraina väed võitlevad agressoriga," ütles Ukraina ametnik.

Ukraina armee teatas, et "on võtnud täieliku kontrolli" kontaktjoone lähedal asuva Mariupoli linnas.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeva õhtul, et Vene väed üritavad hõivata Kiievist põhja pool asuvat Tšernobõli elektrijaama. Zelenski sõnul toimuvad seal verised lahingud. Zelenski nõunik ütles hiljem neljapäeval, et Ukraina armee kaotas kontrolli Tšernobõli üle. BBC teatel on Tšernobõli lähedal Venemaa tankid.

Analüüsigrupi CNA Venemaa sõjaväeekspert Michael Kofman koostas kaardi, milline võib olla Vene vägede plaan Ukraina ründamisel.

I made a basic map, with red arrows, which I have held off from posting because I believed it would not be responsible to put something out like that unless it was clear the war had begun. This is just one very incomplete estimate of what the Russian op plan might look like. pic.twitter.com/FQDcwV5MpV — Michael Kofman (@KofmanMichael) February 24, 2022

Lahing kopteritega Kiievi lähedal

CNN-i teatel vallutasid Vene dessantväelased Hostomeli linna juures asuva Antonovi lennujaama. See asub Kiievi kesklinnast 40 kilomeetri kaugusel.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it's just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022

Pealtnägijate videotel on näha mitmeid koptereid ja lennuvälja juurest tõusvat suitsu.

Ukraina kaitseministeerium teatas, et Ukraina väed on alla lasknud neli Venemaa lahingkopterit, üks neist K-52.

Läti kaitseminister Artis Pabriks teatas sotsiaalmeedias, et üks Läti Ukrainale kingitud Stingeri õhutõrjerakett on leidnud positiivsest kasutust, tuues alla Vene lahingukopteri.

Ukraina piirivalvevägede staap teatas, et Harkivi suunal on Venemaa väed piiritsoonist läbi murdnud ja Ukraina väed on ümber paiknenud uutele positsioonidele.

Vene kaitseministeerium teatas õhtuks "74 sõjalise taristu objekti hävitamisest", loetledes 18 õhutõrje radarit, 11 lennuvälja ja mereväe baasi. Sõltumatut kinnitust sellele ei ole ja Ukraina pool selliseid andmeid pole edastanud.

Ukraina poolel on pealtnägijate sõnul õnnestunud pakkuda pealtungivatele Vene tankidele tõsist vastupanu Javelini rakettide ja lahingdroonidega, seda just Valgevene ja Harkivi suunal.

Pakitud kohvritega naine Kiievis tänaval patrullivatest Ukraina sõjaväelastest möödumas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Umit Bektas

Tsiviilelanikud on surma saanud

Kiievi linnavalitsus andis neljapäeva pärastlõunal välja uue õhurünnakuhoiatuse. Õhusireene on kuulda kogu Kiievis. Võimud palusid elanikel otsida maa-aluseid varjualuseid.

Ukraina võimud teatasid vähemalt seitsmest Venemaa pommirünnakus hukkunud inimesest Odessas ja Mariupolis. Kümned inimesed on politsei teatel kadunud.

Interfaxil on andmeid tugevatest tulekahjudest Nikolajevis ning Harkivis sõjalise lao tabamisest. Samuti on Venemaa löögid tabanud õhuväe baase Vasilkovis, osa Odessa linnast on elektrita, teatas Interfax.

Teateid on ka Kiievi peamise lennuvälja Borispoli piirkonnas toimunud plahvatustest. Plahvatustest ja tulistamisest Borispolis teatas ka Ukraina uudisteagentuur UNIAN. Teateid Venemaa sõjaväelastest Borispolis siiski pole. UNIAN-i teatel on vähemalt neli plahvatust toimunud Kramatorskis, üks Odessas, Harkivis, Berdjanskis ning alanud massiivne suurtükituli Donbassis.

Plahvatuste suits Kiievi kesklinnas kaitseministeeriumi kompleksi piirkonnas. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Ukraina valitsusametnik kinnitas hommikul, et tiibraketid on tabanud Kiievit, samuti Venemaa vägede sissetungi Harkivi suunal. Tegemist on laiaulatusliku rünnakuga, ütles ta.

Ukraina sõjaline taristu ei ole saanud tõsiselt kannatada, ütles Ukraina presidendi nõunik Oleksii Arestovõtš enne neljapäeva keskpäeva. "Esimesed rünnakud ebaõnnestusid. On kaotusi, kuid need ei kahjusta meie vägede lahinguvõimekust," lisas ta.

Kiievist väljuvad sõidukid, taustal raketilöögi tabamuse suitsusammas. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

Ukraina annab vabatahtlikele relvad

Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov kutsus vabatahtlikke relvi võtma.

"Igaüks, kes on valmis ja võimeline hoidma relva, saab just nüüd liituda territoriaalkaitsega oma piirkonnas," teatas minister.

Et saada relv tuleb minna kohalikke territoriaalkaitse üksusesse, esitada pass ja võtta relv.

Ukraina ühendas end Venemaa elektrivõrgust lahti

Ukraina elektri põhivõrgud on neljapäeval kontrollitult Venemaa ja Valgevene võrkudest lahti ühendatud, teatas Euroopa Liidu suursaadik Kiievis Mati Maasikas. Elektrivõrgud toimivad autonoomselt ja katkkestusteta, ütles ta.

Mariupoli lähedal raketirünnakus kahjustada saanud radarisüsteem. Autor/allikas: SCANPIX/AP/Sergei Grits

Löögid õhuväebaaside ja õhutõrje vastu

Venemaa kaitseministeerium teatas, et teeb lööke Ukraina sõjalise taristu, õhukaitse, sõjaväelennuväljade ja lennuväe vastu.

Vene kaitseministeeriumi teatel on Ukraina õhuväebaaside sõjaline taristu hävitatud ning Ukraina õhukaitset on "maha surutud", edastas Interfax. Sõltumatut kinnitust sellele väitele ei ole.

Ministeerium eitas väiteid, et üks Vene lennuk on Ukraina kohal alla lastud. Varem Ukraina sõjavägi teatas, et Luganski oblati kohal lasti alla viis Vene lennukit ja üks helikopter.

Ukraina linnu Venemaa rakettidega ei ründa, "tsiviilelanikke miski ei ähvarda", teatas ministeerium.

Samas on kinnitatud, et Vene raketid on tabanud ka alasid linnades, kus sõjaväge ei viibi.

Ukraina politseinikud uurivad Kiievis alla tulistatud drooni jäänuseid. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Separatistid teatasid rünnakust kogu rindel

Ida-Ukraina Donetski ja Luganski separatistlikud "rahvavabariigid" teatasid, et on alustanud rünnakut Ukraina armee positsioonide vastu kogu kontaktjoone ulatuses, "kasutades kõiki vahendeid".

Separatistide teatel on nende eesmärk võtta kontroll Luganski ja Donetski oblastite kogu ulatuses. Praegu kontrollivad "rahvavabariigid" neist vaid osa.

Ukraina teatel on teated Venemaa sõjaväelastest Odessas valed.

Kohaliku meedia teatel on osa raketirünnakuid olnud suunatud Ukraina sõjaväe staapide pihta.

CNN näitas Valgevenest Ukraina piiri ületavat Venemaa tankide kolonni. Sõjategevuses osalevad ilmselt Valgevene relvajõud, mis on allutatud Venemaa juhtimisele.

Sotsiaalmeediasse on postitatud videolõike langevarjurite laskumisest Harkivis.

Interfax teatas viitega pealtnägijatele, et raketilöögi sai Ukraina droonide baas Donbassi piirkonnas.

Venemaa rakett tabas Kiievis elurajooni. Autor/allikas: SCANPIX / AFP