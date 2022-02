Kallas: kõige hullemad ennustused on täide läinud

Peaminister Kaja Kallas ütles ERR-ile, et Eesti piiridel ta sõjalist ohtu ei näe ning paanikaks ei ole põhjust. Kuid olukord Ukrainas on väga hull ning Putin ei varjagi, et alustas sõjalist operatsiooni iseseisva riigi vastu.

Milline on teie esimene kommentaar katastroofile, mis nüüd on hakanud rulluma Ukrainas?

Kõige hullemad ennustused on täide läinud. Kui veel osa inimesi nädalavahetusel uskus, et nii hulluks ei lähe, siis pessimistlikumad noodid seda ju väljendasid, et selline on Putini plaan ja nüüd me näeme seda kõike.

Mida see tähendab Eesti jaoks?

Me kutsusime öösel kiiresti kokku valitsuse istungi, et anda meie saadikule NATO juures mandaat alustada ka artikkel 4 konsultatsioone. Konsultatsioonid on kogu aeg käinud, aga oluline on see, et sellega käib kaasas ka NATO kaitsevalmiduse tõstmine, mis on teatud plaanide rakendamine. Oleme olnud ühenduses nii Läti kui ka Leedu kolleegidega ja teeme seda koos. Tegime selle otsuse, et NATO-s saab edasi minna.

Eks need valmidusplaanid on meil olemas. Õhtul toimub Euroopas ka Euroopa peaministrite kohtumine, et mis edasi ja kuidas edasi. Eks Eestis tuleb olla rahulik. Muidugi tähistada vabariigi aastapäeva, aga toimunu tõttu on see muidugi täiesti uues võtmes.

Mingit kaitseväelaste kogunemist või muud sellist ei ole plaanis ja tuleb kõigepealt külma pead säilitada?

Tuleb külma pead säilitada. Eks meil need plaanid on kõik tehtud. NATO plaanide käikulaskmine on oluline ka meie seisukohast. Me oleme kuid juba sellist luureinfot teadnud ja vaikselt ka valmistunud võimalikuks rünnakuks.

Aga ma tahan rõhutada, et meie piiridel ma hetkel sõjalist ohtu ei näe. Selles mõttes paanikaks ei ole põhjust, aga olukord on väga hull. Putin ju ei varjagi seda, et alustab sõjalist operatsiooni täiesti iseseisva riigi vastu.

Mis seisus on meie saatkonnatöötajad Kiievis, kus on ka meie välisminister Eva-Maria Liimets? Kas nende olukord on turvaline?

Ei saa öelda, et seal on rahulik. Seal on olnud rünnakud. On erinev info, kas on olnud kolm lööki või viis. Meie inimesed praegu ohus ei ole.

Nii et praegu ei jää meil muud üle kui oodata ja vaadata, kuidas Ukrainas sündmused arenevad?

Omad otsused me valitsuse kabineti tasemel oleme ära teinud, aga nüüd tuleb neid teha Euroopa ja NATO tasandil ja jälgida, mis toimub Ukrainas ja kuidas me saame Ukrainat aidata.