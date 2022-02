Kallas Putini Haagi tribunali alla saatmisest: eks meil tuleb see jutuks

"Arutusel on kõige karmim sanktsioonide pakett. Kui eile oli otsus sanktsioonid Venemaa vastu osaliselt kehtestada, siis nüüd juba täie rangusega. Sanktsioonidel on kaks eesmärki - üheltpoolt hoida ära täiendavad rünnakud ja teisalt vastast nõrgestada. Vene börsid on juba kukkunud 50 protsenti ehk juba on näha mõju Vene majandusele," rääkis Kallas "Aktuaalse kaamera" erisaates.

AK ankur Johannes Tralla küsis Kallaselt, kas Venemaa president tuleks sõjakuritegude eest saata Haagi sõjatribunali alla.

Esimesel korral vastas Kallas: "Praegu me näeme kaadreid, et on mindud mitte ainult sõjalistele objektide, vaid ka tsiviilelanikud saavad surma. See ei ole põhjendatav ega õigustatav."

Saatejuhi küsimuse kordamisele vastas Kallas teisel korral: "Meil tulevad täna põhjalikud arutelud. Räägime, mis on Euroopa Liidu pädevuses. Euroopa Liidu kui majandusliidu puhul räägime me sanktsioonidest. Lähiajal kogunevad ka NATO juhid. Eks meil tuleb see jutuks ja aruteluks," sõnas Kallas.