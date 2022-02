EL-i sanktsioonid mõjutavad Vene pangandussektorit 70 protsendi ulatuses

"See pakett sisaldab finantssanktsioone, mis katkestavad Venemaa juurdepääsu kõige olulisematele kapitaliturgudele. Oleme sihikule võtnud 70 protsenti Venemaa pangandussektorist, sihime veel ka suuri riigifirmasid," ütles von der Leyen.

The package of massive and targeted sanctions approved tonight shows how united the EU is.



First, this package includes financial sanctions, targeting 70% of the Russian banking market and key state owned companies, including in defence.