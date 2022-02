Karis: tuleb tegudega näidata, et Ukraina kuulub Euroopasse

President Alar Karis ütles üheksa NATO idatiiva ehk B9-riikide riigipeade kohtumisel Varssavis, et praegusel kriitilisel hetkel tuleb vankumatult seista ukrainlaste eest ja anda Ukrainale selge perspektiiv Euroopa Liiduga ühinemiseks.

"President Putinil olid kõik võimalused säästa tuhandeid – nii ukrainlaste kui venelaste elusid – kuid ta on valinud vastupidise, kuritegeliku tee. Venemaa liidri hingele jäävad tuhanded elud ja kannatused," ütles Karis.

"Sel kriitilisel hetkel tuleb vankumatult seista ukrainlaste eest ja näidata, et nad on osa meist, eurooplastest. Praegu saame oma tegudega näidata, et Ukraina kuulub Euroopasse ning seetõttu tuleb anda ka Ukrainale selge perspektiiv EL-iga ühinemiseks," lisas president Karis.

Karise sõnul on Venemaa juhtkonna kavatsus on ilmne: rajada Euroopasse taas raudne eesriie, mida ei saa aga lasta juhtuda mitte mingil tingimusel. Ta lisas, et Ukrainas toimuv peab olema lakkamatult tähelepanu fookuses ja tuleb osutada kiiret poliitilist, majanduslikku ja praktilist abi.

Otsustavas ühtsuses tuleb Karise sõnul Venemaa suhtes kiirelt kehtestada kõige karmimad sanktsioonid ning kohelda Venemaad agressorina.

Kohtumisel arutati, millisel moel tugevdada kaitset NATO idatiival ning rõhutati vajadust ümber kujundada NATO kaitse- ja heidutushoiak.