Punasele Ristile on Ukraina heaks annetanud juba sadu Eesti inimesi

Üks võimalus, kuidas ukrainlasi aidata, on viia punasele ristile annetus. Praeguseks on annetajaid juba sadu ja kogumispunkti uks avaneb lakkamatult uute heategijatega.

"Aimasin, et see nii on, aga seda, et mis ulatuses praegu aidata soovitakse, see on täiesti fantastiline," ütles Eesti Punase Risti turundusjuht Liis Ehrminger.

Punase Risti teatel on neljapäeval alanud sõda toonud annetajaid kokku rohkem kui kunagi varem. Samas on nende abi vajajaid Ukrainas enam kui miljon.

"Me kogume hügieenitarbeid ja siis kõikvõimalikke hügieenitarbeid: šampoone, pesugeele, mähkmeid, hügieenisidemeid, hambaharju, hambapastat. Kõike sellist, mida on tarvis isiklikuks hügieeniks. Aga samuti ka voodipesu, tekke, patju, käterätte," sõnas Ehrminger.

Lisaks saab teha ka rahalisi annetusi. "Summad on väga erinevad, viiest eurost viiesaja euroni, mõned inimesed on kandnud ka lausa tuhat, aga keskmine summa on selline 15-25 eurot," rääkis Ehrminger.

Reedel oli Mustamäel punase risti kogumispunktis kohal nii püsiannetajaid, kui neid, kes annetavad harvemini.

Üks annetaja kirjeldas, et tõi tekke, patju, mähkmeid ja seepi, kuigi tavaliselt pole ta suur annetaja olnud. "Järsku nüüd mul on tunne, et on suur hulk inimesi langenud olukorda, kus nad vajavad abi," sõnas ta.

Sõjas kannatanute toetuseks on välja astutud ka laiemalt.

"Meie poole on pöördunud väga mitmed koolid, kus laste poolt on tulnud algatus, et hakkame koguma. Nii et paljud koolid koguvad meile hügieenitarbeid," ütles Ehrminger.

Punase risti sõnul on praegu igast heateost kasu.

"Kui kõik toovad midagi, kasvõi ühe šampooni või midagi pisikest, siis see koguneb kokku ja sellest koguneb kokku väga suur ja arvestatav abi. Et praegu ma võin täiesti kindlalt öelda, et me koos saame Ukrainat päris tõsiselt aidata," sõnas Ehrminger.