Piirideta Arstid peatasid töö Ukrainas

MSF on sageli viimaste seas, kes sõjapiirkondadesse paigale jäävad, kuid organisatsiooni sõnul on nad sunnitud tegevuse lõpetama konflikti laienemise tõttu.

"Me pidime vastu võtma valusa otsuse ja peatama oma tegevuse," selgitas MSF sotsiaalmeediapostituses. MSF-i teatel puudutab otsus HIV patsientidele abi andmist Severodonetskis, samuti tervishoiule ligipääsetavuse parandamist Donetski oblastis.

"Me oleme sügavalt mures konflikti tagajärgede pärast Ukraina inimestele ja kogukondadele. MSF-i meeskonnad Ukrainas näevad teedel kümneid tuhandeid inimesi, kes on hirmul ja liikvel," lisas organisatsioon.

We have had to take the painful decision to halt our activities, which included HIV care in Severodonetsk, TB care in Zhytomyr, and improving health care access in Donetsk in eastern #Ukraine, where we have been providing much-needed health care to conflict-affected communities.