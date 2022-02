Eesti suursaadik Ukrainas: kohalike võitluses on hinge

Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk kinnitas laupäeval AK erisaatele, et tema resideerub küll hetkel Lvivis, kuid Eesti saatkond tegutseb jätkuvalt Kiievis.

"Osa meie meeskonnast on Lvivis, osa Kiievis," täpsustas Kuusk intervjuus Epp Ehandile.

Eesti pole ainus, kelle saatkond veel Kiievis tegutseb. "Veel on mõned Euroopa Liidu riikide saadikud ja saatkonnad. Mõned saatkonnad on kokku kolinud. Prantsusmaa on kutsunud teisi enda turvalisse saatkonda," rääkis suursaadik.

Suursaadik saabus Kiievist riigi lääneosas asuvasse Lvivi laupäeva varahommikul. "Tee Kiievist siia oli masside rändamine. Inimesed põgenevad sõja eest: peredega, kassid-koerad kaasas. Sõitsime Kiievist siia 21 tundi, harilikult võtab teekond kuus tundi," rääkis Kuusk.

Kuuse sõnul on Ukraina võitluses oma riigi eest väga südi. "Selles on hinge. Nad pole kokku kuhjatud valede ja lubadustega, neil on kodud-pered kaitsta, ja nad teevad seda hästi. Õhutõrje niidab vastase lennukeid ja koptereid," ütles Kuusk.

Seni Ukrainasse jäänud Eesti juurtega inimesed või eestlased soovivad nüüd aktiivse sõjategevuse olukorras riigist lahkuda. "Neid aitavad Eesti ettevõtjad, kes toovad busse Poola-Ukraina piirile. Täpsem info on Eesti välisministeeriumi kodulehel. Kui keegi võtab saatkonnaga ühendust, siis aitame neid kontaktidega," rääkis Kuusk. "Inimesed, kes veel nädal tagasi arvasid, et nad jäävad siia, on nüüd prioriteedid ümber hinnanud."

Eesti buss asub Poola pool piiri, piiripunkt tuleb läbida jala.