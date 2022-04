Sõja ajal pole Ukrainas uksi sulgenud vaid Eesti, Poola ja Vatikani saatkond

Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk ütles, et sõja ajal pole oma uksi sulgenud lisaks Eestile vaid Poola ja Vatikani saatkond. Nüüd on riigid oma saatkondi tagasi Kiievisse viimas.

Kuusk, kes lahkus Ukrainast pisut rohkem kui kümme päeva pärast sõja algust, rääkis "Ringvaates", et kogu sõja vältel on Kiievis tööl olnud Eesti kaitseatašee ja tema asetäitja. Eelmisel nädalal liitus nendega kaks diplomaati.

Kuuse sõnul on olukord Kiievis normaalsusest veel kaugel, aga elu liigub päev-päevalt normaalsuse suunas. Nüüd taasavavadki ka teiste riikide saatkonnad Ukrainas oma uksi.

"Alla kümne on hetkel neid saatkondi, mis on uuesti oma uksed avanud. Meie oma ju ei sulgenudki uksi. Kolm saatkonda olid seal: Poola, kelle saadik jäi sinna, Vatikan ja meie," rääkis Kuusk.

"Minnakse hästi väikeste meeskondadega. Turvakaalutlustel. Julgeolek on teine, mis 23. veebruaril," lisas ta.

Kuusk ise plaanib Kiievisse naasta järgmisel nädalal.

Tema sõnul on Ukrainas tegutsevaid Eesti inimesi paarisaja ringis. "Neid, kes abi vajaksid, on üksikuid. Aga kes abi annavad, liiguvad sinna üha rohkem ka edasi-tagasi, on vabatahtlikke. Neid on paarisaja ringis kindlasti, kes seal toimetavad," rääkis ta.

Ka Ukraina elanikud liiguvad Kiievisse tagasi, kuigi võimud on hoiatanud, et nad veel ootaksid, kuna oht pole möödas. "Nad liiguvad tagasi, sest nende kodud on seal," sõnas Kuusk.