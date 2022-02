Ukraina valitsusasutusi tabas küberrünnak

Küberrünnak mõjutas Ukraina parlamendi, välisministeeriumi ja julgeolukuteenistuste veebilehekülgede tegevust. Küberrünnak mõjutas ka pankade tegevust, vahendas BBC.

Venemaa saatkond alustas diplomaatide evakueerimist Ukrainast. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles kolmapäeval, et selle põhjuseks on "rünnakud Venemaa diplomaatiliste esinduste vastu kogu Ukrainas."

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock kohtus kolmapäeval oma Prantsusmaa kolleegi Jean Yves Le Drianiga. Baerbocki sõnul rebis Venemaa president Vladimir Putin Minski leppe tükkideks ja üritab nüüd ajalooratast tagasi pöörata.

Mõlemad välisministrid ütlesid, et on valmis käivitama veel karmimaid Moskva-vastased sanktsioonid. Mõlemad ministrid siiski kinnitasid, et jätkavad diplomaatiliste lahenduste otsimist.

Venemaa tunnustas esmaspäeval Ida-Ukraina Donetski ja Luganski rahvavabariikide iseseisvust. Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas ka korralduse alustada seal "rahuvalve missiooni".