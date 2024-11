USA senaatorid paluvad uurida Muski kontakte Venemaaga

Senati väliskomisjoni liige Jeanne Shaheen ja senati relvajõudude komisjoni esimees Jack Reed väljendasid USA peaprokurörile Merrick Garlandile ja USA kaitseministeeriumi peainspektorile saadetud kirjas muret seoses riikliku julgeolekuga, vahendas The Kyiv Independent.

Senaatorid küsisid oma kirjas, kas Muski osalemine SpaceX-i programmides tuleks tema väidetavate Vene-kontaktide tõttu üle vaadata. See võiks tähendada talle teatud lepingute ja privileegide kaotamist.

"Suhted USA vastase riigi ning miljardeid dollareid USA valitsuse rahastust saava härra Muski vahel tekitavad tõsiseid küsimusi seoses härra Muski usaldusväärsusega valitsuse töövõtjana ning talle väljastatud julgeolekulubadega," kirjutasid senaatorid.

Kiri järgnes teadetele Muski vestlustest Venemaa juhtidega, viimati alles oktoobris.

Väljaande The Wall Street Journal hiljutises raportis viidati USA, Euroopa ja Venemaa ametnikele, kes väitsid, et Musk oli pidanud mitu vestlust Putini ja Kremli administratsiooni asejuhi, Putini siseringi kuuluva Sergei Kirijenkoga.

Shaheeni ja Reedi arvates tekitab sügavat muret, et Musk rääkis väidetavalt Kirijenkoga, keda USA justiitsministeerium süüdistas sel aastal tehisintellektil põhineva Venemaa huve propageeriva propagandakampaania juhtimises enne USA presidendivalimisi.

Muski suhtlus Venemaa tähtsate võimuritega tõmbas esmakordselt tähelepanu 2022. aastal, kui mõttekoja Eurasia Group president Ian Bremmer ütles, et Musk rääkis Putiniga Ukraina sõjast ja Kremli punasest joonest tuumarelva kasutamise osas. Musk eitas Bremmeri väidet, öeldes, et ta oli Putiniga kosmoseteemadel rääkinud viimati poolteist aastat tagasi.

Musk koordineerib SpaceX-i kosmoseprogrammi, millel on miljardite dollarite mahus lepinguid Pentagoni ja USA kosmoseagentuuriga NASA ning 1,8 miljardi dollari suurune leping USA luurekogukonnaga luuresatelliitide võrgu arendamiseks. Musk on väitnud, et tal on USA riigisaladuse luba, mis võimaldab tal juurdepääsu salastatud teabele.

"Suhtlemine Venemaa valitsusametnike ja riigisaladuse luba omavate USA isikute vahel võib seada ohtu meie julgeoleku," rõhutasid Shaheen ja Reed oma kirjas.

USA ja Venemaa rivaliteet kosmoses on teravnenud pärast seda, kui Venemaa alustas täiemahulist sõjalist sissetung Ukrainasse 2022. aastal. Pentagoni ametnikud on mõistnud hukka Venemaa satelliitide kahtlased manöövrid ja süüdistanud Venemaad kosmosepõhise tuumarelva väljatöötamises, mis on võimeline satelliitvõrke välja lülitama.

SpaceX-i domineerimine USA kosmosesektoris oma peaaegu 7000 satelliidist koosneva Starlinki võrguga mängib kriitilist rolli USA sõjalises sides, sealhulgas Ukraina relvajõudude jaoks lahinguväljal.