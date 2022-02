Esimene Vene oligarh võttis sõna sõja vastu

Fridman, kes on Forbes'i andmeil Venemaa rikkuselt 11. inimene, nimetas endale kuuluva investeerimisfirma LetterOne kaastöötajatele saadetud kirjas sõda Ukrainas tragöödiaks ja kutsus üles verevalamist lõpetama, vahendas BBC ajalehe Financial Times teadet.

"Ma sündisin Lääne-Ukrainas ja elasin seal kuni 17. eluaastani. Minu vanemad on Ukraina kodanikud ja elavad Lvivis, mis on minu lemmiklinn," kirjutas Fridman. "Aga samas olen ma suure osa oma elust elanud Venemaa kodanikuna, luues ja arendades oma ärisid. Ma olen sügavalt seotud nii ukrainlaste kui venelastega ning minu meelest on praegune konflikt tragöödia mõlemate jaoks," jätkas ta oma kirja.

"Ma ei esine poliitilise avaldusega. Ma olen ärimees, kes vastutab tuhandete töötajate ees nii Venemaal kui Ukrainas. Ma olen veendunud, et sõda ei saa kunagi olla lahenduseks. Selle kriisi hinnaks on inimelud ja kahju mõlemale rahvale, kes on olnud vennasrahvad sajandeid," kirjutas Fridman.

Tema hinnangul paistab olukorra lahendus praegu olevat "Hirmutavalt kaugel". "Aga ma saan ainult ühineda nendega, kelle palav soov on see, et verevalamine lõppeks. Ma olen veendunud, et mu äripartnerid nõustuvad sellega," märkis Fridman.

Alfa-bank sattus USA ja Euroopa Liidu kehtestatud sektoriaalsete sanktsioonide alla, mis tähendab, et investoritel on keelatud osta selle väärtpabereid.

Laupäeval otsustasid lääneriigid lülitada osa Vene pankasid välja üleilmsest rahandusinfo süsteemist SWIFT, kuid seni pole teada, kas see puudutab ka Alfa-banki.