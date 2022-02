Ukraina ja Venemaa delegatsioonid kohtuvad Valgevene-Ukraina piiril

Kõnelustes Valgevene režiimi juhi Aleksandr Lukašenkoga lepiti kokku, et Ukraina ja Venemaa delegatsioonid kohtuvad läbirääkimisteks Valgevene-Ukraina piiril, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski pühapäeva pärastlõunal.

"Me leppisime kokku, et Ukraina delegatsioon kohtub Venemaa delegatsiooniga ilma eelnevate tingimusteta Ukraina-Valgevene piiril, Prõpjati jõe lähedal," teatas Zelenski.

"Aleksandr Lukašenko on võtnud kohustuseks tagada, et kõik lennukid, helikopterid ja raketid, mis asuvad Valgevene territooriumil, püsivad maapinnal Ukraina delegatsiooni reisi, läbirääkimiste ja lahkumise ajal," lisas Zelenski.

Venemaa oli varem välja pakkunud läbirääkimised Valgevenes, andes Ukrainale aega vastata pühapäeva kelle kolmeni pärastlõunal. Zelenski on varem öelnud, et keeldub venelastega Valgevene territooriumil kohtumisest.

Kuleba: me läheme ja kuulame, mis Venemaal öelda on

Venemaa on loobunud ultimaatumitest peale suuri kaotusi Ukrainas, ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba pühapäeval pressikonverentsil.

"Me läheme ja kuulame, mis Venemaa tahab öelda," lausus Kuleba, ja lisas, et kindlasti ei minda kõnelustele Venemaa nõudmistele noogutama.

Kuleba sõnul on Vene vägede eesmärgiks Ukraina hävitamine, kuid Ukraina ei alistu ega anna ära osagi oma territooriumist, vahendas Reuters.

Putini käsku viia Venemaa tuumaväed kõrgendatud valmisolekusse nimetas Kuleba Ukraina survestamiseks enne läbirääkimisi. "Kuid me ei allu sellele survele," märkis Ukraina välisminister.

Kuleba lisas, et kui Venemaa peaks kasutama tuumarelva Ukraina vastu, oleks see katastroof kogu maailma jaoks, kuid Ukrainat see ikkagi alistuma ei sunniks.