Euroopa Liit sulgeb õhuruumi Vene lennukitele, keelab Sputniku ja RT

Von der Leyeni sõnul hakkab Euroopa Liit ettepaneku järgi rahastama Ukrainale saadetavate relvade ja muu varustuse ostu ja transporti.

Reutersi andmetel kavatseb Euroopa Liit eraldada oma fondidest 450 miljonit eurot relvade saatmiseks Ukrainale. Lisaks eraldatakse 50 miljonit meditsiinitarvikute jaoks.

Lisaks keelatakse Vene riigile kuuluvate Russia Today ja Sputniku edastamine Euroopa Liidus. Von der Leyeni sõnul ei saa siis enam need kanalid levitada valesid, millega õigustatakse Putini sõda ja üritatakse lõhestada Euroopa Liitu. "Me lõikame sellel maol pea maha," ütles von der Leyen.

Von der Leyeni sõnul võetakse sanktsioonidega sihikule ka Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko, sest too toetab Venemaa rünnakut.

"Me kehtestame sanktsioonid Valgevene kõige olulisematele sektoritele. Sellega peatame nende mineraalkütuste, tubaka, puidu, tsemendi, raua ja terase ekspordi," ütles von der Leyen.

Lisaks suletakse von der Leyeni sõnul Euroopa Liidu õhuruum Venemaa lennukitele. "Meie ettepanek on keelustada kõik Venemaal registreeritud ja Venemaa poolt kontrollitud õhusõidukid. Need õhusõidukid ei tohi maanduda Euroopa Liidus, siit õhku tõusta ega üle lennata. See kehtib kõigile lennukitele," ütles von der Leyen.

EL-i välisasjade kõrge esindaja Josep Borrell ütles, et uute sanktsioonidega blokeeritakse rohkem kui pool Vene keskpanga reservidest.

Von der Leyen ütles hiljem intervjuus Euronewsile, et Ukraina on "üks meist" ja "me tahame Ukrainat Euroopa Liidu liikmeks".

Samas ei öelnud von der Leyen, kui kiiresti võiks Ukraina EL-i liikmeks saada. Ukraina president Volodõmõr Zelenski on nõudnud Euroopa Liidult kiiret tegutsemist.

"Meil käib Ukrainaga protsess, näiteks intergreerime Ukraina turgu meie ühisturuga. Meil on väga hea koostöö elektrivõrkude osas. On palju teemasid, millega me koos töötame ja aja kuludes muutuvad need ühiseks," lausus von der Leyen.

