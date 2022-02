EL lisas Putini pressiesindaja ja Rosnefti juhi sanktsioonide nimekirja

Euroopa Ülemkogu avaldas esmaspäeval pressiteates, et lisab Venemaa Ukrainasse sissetungi tõttu sanktsioonide nimekirja 26 inimest ja ühe ettevõtte.

Sanktsioonid hõlmavad varade külmutamist ja reisikeelde.

Lisaks pani EL sanktsioonide nimekirja Vene oligarhi, Vene haldusfirma USM Holdings kaasomaniku Ališer Usmanovi, pankurid Pjotr Aveni ja Mihhail Fridmani, samuti Venemaa suuruselt teise telefonioperaatori Megafon.

EL-i välispoliitika kõrge juhi Josep Borrelli sõnul on sanktsioonide nimekirjas kõik, kellel on tähtis majanduslik roll president Vladimir Putinii režiimi toetamises ning kes saavad süsteemist rahalist kasu.

Borrell lisas, et sanktsioonid "paljastavad Putini eliidi rikkuse ja tagavad, et need, kes võimaldavad sissetungi Ukrainasse, maksavad oma tegevuse eest".

EL kehtestas juba eelmisel nädalal Venemaa vastu hulga sanktsioone, muu hulgas piirates tehingud Vene keskpangaga ja sulgedes oma õhuruumi Vene lennukitele.

Kokku on EL-i teatel kehtestatud sanktsioonid nüüd 680 inimesele ja 53 ettevõttele.

Lisaks EL-ile on sanktsioone kehtestanud mitmed lääneriigid, eesotsas USA-ga.