Blinken: USA tühistab Trumpi kehtestatud sanktsioonid ICC prokurörile

Endine välisminister Mike Pompeo taunis mullu Haagis paiknevat kohut, mis tema sõnul ei järgi üldtunnustatud standardeid, ning kehtestas selle Gambiast pärit peaprokurörile Fatou Bensoudale nii finantssanktsioonid kui viisakeelu.

Pompeo samm oli vastuseks juurdlusele, mille Bensouda käivitas väidetavate sõjaroimade suhtes, mida Ühendriikide sõdurid olevat Afganistanis toime pannud.

Kohus ajas USA veel rohkem vihale, kui asus uurima Iisraeli väidetavaid sõjakuriteguseid Palestiina aladel.

Välisminister Antony Blinken kinnitas, et Ühendriigid ei nõustu endiselt kohtu sammudega Afganistani ja Iisraeli osas, "kuid need juhtumid oleksid läbi suhtluse kõigi ICC protsessi osalistega saanud parema lahenduse, kui sanktsioonide kehtestamisega".

Biden tühistas Trumpi täitevkorralduse, kõrvaldades lisaks sanktsioonid ka ICC kõrge ametiisiku Phakiso Mochochoki vastu ning teiste kohtu liikmete viisakeelud.

Juunis ametist lahkuva Bensouda koha võtab üle Briti inimõigusadvokaat Karim Khan, kes saab nüüd ähvardavate sanktsioonide koormata tööle asuda.

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriikide ühenduse juht Silvia Fernandez de Gurmendi avaldas lootust, et otsus "annab märku uuest etapist sõjakuritegude karistamatuse vastu võitlemisel".

Prantsusmaa, mis nagu teisedki Euroopa liitlased olid eelmise USA vabariiklaste administratsiooni käigust rabatud, tervitas seda sammu ja lubas ICC-le toetust.

"See otsus on suurepärane uudis kõigile, kes on pühendunud võitlusele karistamatuse vastu ning multilateralismile ja seaduste ülimuslikkusele rajatud rahvusvahelise korra eest," ütles välisminister Jean-Yves Le Drian.

Blinkeni sõnul on teda julgustanud ka reformid kohtus, mida ennast on samuti uuritud siseküsimuste, sealhulgas kohtunike palkadega seoses. Ta meenutas, et Ühendriigid on toetanud konkreetseid rahvusvahelisi kohtualgatusi, et tagada vastutus sõjakuritegude või inimsusevastaste kuritegude eest, sealhulgas Balkanil, Kambodžas ja Rwandas.

Blinken märkis, et USA julgeolekuhuvide kaitsmiseks ja edendamiseks tuleb muu maailmaga suhelda.

Kuigi USA demokraadid on ICC suhtes toetavamad, jäävad Ühendriigid endiselt eemale Rooma statuudist, millega Rahvusvaheline Kriminaalkohus loodi.