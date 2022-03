Apple lõpetas oma toodete müügi Venemaal

Apple teatas teisipäeval, et peatas kõigi oma toodete müügi Venemaal, sealhulgas oma ametlikus internetipoes.

Apple lõpetab ka oma toodete ekspordi Venemaale, lisas ettevõte.

Apple'i teatel piiratakse Venemaal Apple Pay ja teiste teenuste kasutamist. Lisaks ei saa väljaspool Venemaad Apple'i App Store'ist enam alla laadida RT Newsi ega Sputnikut. Peale selle ei saa Venemaal kasutada reaalaja sündmuste edastamiseks enam Apple'i kaardi- ja liiklusrakendust Apple Maps.

Apple confirms it has paused all product sales in Russia.



RT News and Sputnik News apps also no longer available outside Russia pic.twitter.com/5E1lXC8ffs