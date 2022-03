Veel mitu ettevõtet peatas tegevuse Venemaal

Hiljutisimad ettevõtted, mis oma tegevuse Venemaal peatavad, on IBM, Procter & Gamble ja OBI, kirjutab BBC.

Infotehnoloogia teenuste pakkuja IBM-i tegevjuht Arvind Krishna ütles, et ettevõte peatab oma tehnoloogia müügi Venemaal ning ei tee enam ka koostööd Vene sõjaväeorganisatsioonidega.

Krishna sõnul teeb ettevõte annetuse Punasele Ristile, et toetada humanitaarabitegevust Ukrainas.

Tarbekaupade ettevõte Procter & Gamble teatas esmaspäeval, et peatab kõik kapitaliinvesteeringud Venemaal, samuti meedia- ja reklaamitegevuse.

Tegevjuht Jon Moelleri sõnul vähendab ettevõte märkimisväärselt oma toodete portfelli Venemaal ning keskendub venelastele vajalike esmaste tervise- ja hügieenitarvete pakkumisele.

Saksa tarbekaupade jaemüüja OBI ütles, et lahkub Venemaalt, kus tal on 27 harupoodi ja umbes 5000 töötajat.

Yale'i ülikooli ärinduse suunaga kooli analüüsi järgi on Venemaal tegevuse peatanud umbes 230 lääne ettevõtet. Kool on koostanud ka nimekirja olulise tähtsusega ettevõtetest, mis jätkavad Venemaal tegutsemist, nende seas on Coca-Cola, McDonald's, Pepsi ja Starbucks.