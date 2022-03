Terviseamet: vaatamata langusele töötavad haiglad võimete piiril

"Vaadates viimase nädala nakatumise ja haiglaravi numbreid, võib öelda, et näeme stabiliseerumise märke. Võib-olla isegi kerget langustrendi," ütles Tanel Kiik.

Kiige sõnul hakkavad märtsis langema ilmselt nii nakatumise kui ka haiglaravi numbrid.

Hanna Sepp ütles, et langustrend on põhjustatud pühadeaegsest madalamast testimise intensiivsusest.

"Esimesi stabiliseerumise märke on näha ka hospitaliseerimist vajavate inimeste arvus, kuid oluline on mõista, et see stabiliseerumine on toimunud tõesti väga kõrgel tasemel ning haiglad töötavad hetkel oma võimekuse piiridel

Sepa sõnul on lisaks kõrgele patsientide arvule on probleemiks ka personali nakatumine. "Kui tekib olukord, et Covid-19 voodikohti tuleb veelgi juurde luua, tuleb see kõik kellegi teise arvelt ning see tooks endaga kaasa veelgi ulatuslikuma plaanilise ravi piiramise," sõnas Sepp.

"Kasvanud on ka kiirabi väljakutsete arv ning ka kiirabi personali hulgas on probleeme nakatumisega. Seetõttu on erandkorras lubatud osutada kiirabiteenust kaheliikmeliste brigaadidega," märkis Sepp.

Kiik rääkis, et Eestisse jõudis alternatiiv inimestele, kes võisid seni mRNA vaktsiinides kahelda – ehk valgupõhine koroonavaktsiin Nuvaxovid.

Minister ütles, et riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon praegu neljanda doosi vajadust eakate puhul veel ei näe. "Me näeme, et uuringute alusel ja ka meie enda statistika alusel see kaitse siiski raske haigestumise vastu püsib väga kõrge ka esmase tõhustusdoosi järgselt," lausus ta.

Kiik rääkis, et Euroopa ravimiamet on lubanud alaealistele tõhustusdooside tegemise. Eesti eksperdid siin kujundavad samuti oma seisukoha selle vajalikkuse ja näidustuse osas, mis puudutab 12-17 aastaseid.